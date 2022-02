Talysson visita o Sealba agroshow e reafirma seu apoio ao agronegócio

Na última sexta-feira, 11, o Deputado Estadual Talysson de Valmir participou do segundo dia do SEALBA, evento organizado pela Federação da Agricultura do Estado (FAESE), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/Sergipe) e pela Prefeitura de Itabaiana. Em sua primeira Edição do “Sealba Agroshow”, o evento contou com mais de 100 expositores e especialistas de todo o país.

Segundo números oficiais fornecidos pela equipe organizadora do SEALBA, pelo menos 6mil pessoas compareceram ao evento, que aconteceu no Parque Cunha Menezes, às margens da BR-235, em Itabaiana. “O Evento é muito maior do que Sergipe, porque ele atende também aos estados de Alagoas e Bahia, o que mostra a sua importância pro cenário do agronegócio sergipano, e principalmente, do nosso agreste. Além de movimentar, na economia local e em negócios fechados, cerca de R$ 50 milhões de reais”, destaca Talysson.

O nome da feira tem a ver com os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, onde mais de 170 cidades possuem comunicação direta com Sergipe, por possuírem características comuns em termos de clima, cultura agrícola e desenvolvimento pecuário. O evento fortalece as relações e a expansão do agronegócio desses três estados.

“O agronegócio, em Sergipe, tem crescido muito e tem gerado cada vez mais empregos e renda para sergipanos no interior do estado. Quando estimulamos ações desse tipo, temos a certeza de que a indústria e o comércio são largamente abastecidos com mais qualidade na produção do estado. Sem falar que em eventos como esse, evidenciamos as nossas potencialidades e aparecemos pro cenário nacional e internacional. Ter sido em Itabaiana é motivo para se comemorar”, celebra o Deputado.

Fonte e foto assessoria