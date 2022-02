Trabalho sociocultural é tema do 1º Encontro de Professores de Capoeira em Socorro

Professores de capoeira de Socorro e de Aracaju reuniram-se, na tarde do último sábado, 12, no auditório do Instituto Federal de Sergipe/Campus Socorro, no 1º Encontro de Professores de Capoeira que realizam trabalho sociocultural. Os 30 mestres puderam partilhar vivências sobre os desafios e as metodologias na execução de atividades com crianças e adolescentes, levando a capoeira como base.

A expressão cultural afro-brasileira, que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música, é fortemente representativa no município de Socorro e vem recebendo incentivo da Prefeitura de Socorro, por meio de diversas secretarias, para que, por meio do esporte, as crianças e adolescentes possam ter uma alternativa de transformação da situação de vulnerabilidade social.

O Mestre Marco Aurélio, fundador do projeto Baobá Capoeira Infantil e organizador do evento, informa que o encontro foi tão bem-sucedido que já está sendo planejado o segundo encontro, que será em outubro deste ano. “A organização está muito satisfeita pelo resultado alcançado, já iniciamos a organização para a realização do segundo encontro e queremos agradecer pela participação das secretarias municipais pelo grande apoio de logística e alimentação para as crianças envolvidas”, completa.

Além de ceder o espaço para a realização do encontro, o IFS, por meio do diretor geral, José Franco de Azevedo, encerrou o evento com a entrega de certificados emitidos pelo IFS e entregues pelo próprio diretor.

