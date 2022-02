Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, continua internada em UTI, em Aracaju

Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, continua internada em UTI de hospital em Aracaju

A cantora Paulinha Abelha continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital particular de Aracaju para tratar problemas renais. Paulinha foi hospitalizada na última sexta-feira (11).

Segundo boletim médico, Paulinha segue internada na Unidade de Terapia Intensiva e seu quadro é estável. A artista segue realizando terapia renal substituta, sem quadro de infecção. Ainda segundo o boletim, a paciente segue fazendo exames para melhor elucidação do quadro.

De acordo com o último boletim médico divulgado na noite desta terça-feira (15), ela está fazendo diálise.

Carreira

Paulinha Abelha é natural de Simão Dias. Ela entrou na Banda Calcinha Preta em 1998, onde gravou 21 CDs e três DVDs. Deixou a banda em 2009 para integrar a G.D.Ó. do Forró com Marlus Viana, com quem foi casada.

Em 2014, ela retornou para a Calcinha Preta. Em 2016, Paulinha deixou a banda para formar dupla com a Silvânia Aquino, retornando ao grupo em 2018.

Foto: Arquivo pessoal