Adir na OAB Sergipe: advogado se propõe a vocalizar os interesse da categoria

A criminalização do exercício da advocacia no Brasil, especialmente a advocacia criminal, e a advocacia dativa foram algumas das preocupações manifestadas pelo advogado e pré-candidato ao Senado, Adir Machado ( Cidadania/SE), em encontro com a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe.

“Sinto que no Brasil a advocacia já recebeu alguns ataques. Esses ataques precisam ser compreendidos como um ataque à própria democracia”, lamentou.

Mangabeiras – Além das pautas de interesse da advocacia, Adir Machado apelou ao presidente para designar uma comissão de direitos sociais e humanos da OAB/SE para assistir a comunidade tradicional das manguabeiras no bairro 17 de março.

Ao lado de Aridênia Moura, esposa e também advogada, e do advogado Fellipe Britto, Adir foi recebido na sede da Ordem, pelo presidente Danniel Costa, na tarde da terça-feira, 15.

Segundo Adir, além das suas preocupações, o

objetivo do encontro foi aferir junto à Ordem outras demandas de interesse da categoria que possam entrar no debate político através da pauta legislativa por intermédio de um representante próprio no Senado Federal. “Quero junto com os advogados construir uma pauta da advocacia no cenário nacional”, explicou.

Fruto desse diálogo, o presidente convidou Adir Machado para participar de uma reunião, já nesta quarta-feira, 16, quando será discutida a questão da advocacia dativa.

“Avalio positivamente este primeiro encontro. Já saí da reunião com algumas pautas para aprofundamento e discussão coletivas”, comentou.

