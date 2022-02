Ages oferta bolsas de até 100% através da nota do Enem

Inscrições vão até o dia 24 de fevereiro

Na Ages, os aspirantes a universitários podem ter acesso ao curso superior e ainda obter bolsa integral usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São mais de 80 modalidades de cursos, em diversas áreas do conhecimento, inclusive no ambiente digital.

As inscrições para concorrer a bolsa de 100% já começaram 4 de fevereiro até o dia 2. A regra não se aplica ao curso de Medicina. Caso o candidato não tenha feito o Enem este ano, não tem problema, é possível usar a nota da prova a partir de 2010.

Há 40 anos, a Ages oferece qualidade superior, sendo considerada por dois anos consecutivos o 2º melhor centro universitário privado da Bahia, pelo Ministério da Educação – MEC. A instituição conta com seis unidades: cinco na Bahia (Paripiranga, Irecê, Tucano, Jacobina e Senhor do Bonfim) e uma em Sergipe (Lagarto).

Dúvidas como bolsas, cursos, documentos e matrículas podem ajudar a fornecer informações.

Foto assessoria

Por Grecy Andrade