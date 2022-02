Aracaju é primeira capital do Nordeste em vacinação de crianças de 5 a 11 anos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já aplicou a vacina contra a covid-19, até esta terça-feira, 15, em 28.821 crianças da faixa etária de 5 a 11 anos, o que equivale a 43,88% do público-alvo, que é de 65.674 crianças, com base no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), do Ministério da Saúde.

De acordo os dados divulgados pelas secretarias municipais de saúde das capitais do Nordeste, comparando com o SINASC, Aracaju está no topo do ranking das capitais que mais vacinaram o público de 5 a 11 anos. Na sequência estão Fortaleza (CE), com 43,66%; Salvador (BA), com 41,17%; João Pessoa (PB), com 33,69%; Maceió (AL), com 32,88%; Recife (PE), com 32,11%; Natal (RN), com 30,48% e Teresina (PI), com 23,43%. São Luís, capital do Maranhão, não havia divulgado a parcial atualizada até a tarde desta terça-feira, 15.

“Temos organizado os fluxos de vacinação para que possamos avançar com eficiência em nossos cronogramas. Nessa organização, adotamos diversas estratégias, como a ampliação de pontos de vacinação e parceria com o Shopping Jardins e Aracaju Parque Shopping, drive-thru do Parque da Sementeira e vacinação nas escolas municipais. Mas precisamos reforçar que, apesar de todas essas ações, a conscientização dos pais é primordial para que consigamos continuar avançando nesta seara”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Locais de vacinação

Em Aracaju, 44 Unidades Básicas de Saúde [UBSs] vacinam as crianças nesta idade com CoronaVac, além do drive da Sementeira, do Shopping Jardins e do Aracaju Parque Shopping. Já a Pfizer pediátrica é disponibilizada em 10 UBSs, além do Shopping Jardins e Aracaju Parque Shopping.

Locais com Pfizer: na capital sergipana, 12 pontos de vacinação ofertam esse imunizante. Das 8h às 15h aplicam as UBSs Geraldo Magela; João Bezerra; Anália Pina; Manoel de Souza; José Calumby; Augusto César Leite; Carlos Hardmam; José Machado; Joaldo Barbosa; Ávila Nabuco; Geraldo Magela e João Bezerra. Das 8h às 17h aplicam o Shopping Jardins e o Aracaju Parque Shopping (nesses pontos também há oferta de CoronaVac).

Locais com CoronaVac: a CoronaVac para crianças está disponível em 44 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 15h; no drive-thru da Sementeira, das 8h às 13h; e no shopping Jardins e Aracaju Parque Shopping, das 8h às 17h.

Programação especial

No próximo sábado, dia 19, será realizado o Dia D da Família, para garantir o acesso à primeira e segunda doses, além da dose de reforço, a toda a população vacinável acima de 5 anos. Serão disponibilizados 11 pontos de vaincação, das 8h às 16h.

Serão cinco pontos de vacinação, além de seis Unidades Básicas de Saúde. São eles: Escola Municipal José Carlos Teixeira (Zona de Expansão); Estação Cidadania (Bugio); Aracaju Parque Shopping (Industrial) ; Shopping Riomar (Coroa do Meio); Shopping Jardins (Jardins); UBS Augusto Franco; UBS Manoel de Souza (Jabutiana); UBS Santa Terezinha (Robalo); UBS Carlos Fernandes (Cidade Nova); UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e UBS Celso Daniel (Santa Maria).

Documentação

Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência de Aracaju, documento com foto, cartão SUS e cartão de vacinação (se tiver). Para crianças, é preciso apresentar documento de identificação (RG ou certidão de Nascimento), cartão de vacinação, além da documentação do pai, mãe ou responsável.

Foto: Marcelle Cristinne