BBB 22: Bárbara diz torcer para Laís, mas acreditar que Arthur será campeão do reality

Bárbara mostrou-se perplexa com a possibilidade de Laís e Jade fazerem uma parceria com Gustavo, que entrou no reality após ficar na Casa de Vidro. “Espero que não passe de uma brincadeira, pelo amor de Deus”, disse.

A modelo gaúcha viu um vídeo no qual Larissa aconselha Jade a não confiar em Laís e nela, insinuando que não são verdadeiras com a influenciadora e também as chamando de “plantas”. “Não sei como está a edição do programa. Tenho que ver tudo para saber o que pode ser fake news”, disse ela, sobre as histórias ditas pela pernambucana serem inventadas propositalmente.

Assumindo ser ‘”fofoqueira com muito orgulho”, Bárbara apontou Arthur como o grande jogador do BBB 22 e Lucas como “planta”. Ela separou o jogo do lado pessoal, ao justificar dois votos que deu no “Barão da Piscadinha”, que disse ser inteligente e bom nas provas. “Não tenho nada contra ninguém. Só o Gustavo que tem me irritado bastante”, pontuou.

Bárbara acredita que Arthur será o campeão do BBB 22, embora deixe claro que esse não é o desejo dela. “Minha torcida é para Laís, mas acho difícil pelo panorama que tenho visto aqui fora”, concluiu.

Por Gshow — São Paulo