Breno Garibalde: “A licitação precisa ocorrer, mas deve ser encarada com responsabilidade”

Em seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, nesta quarta-feira (16), o vereador Breno Garibalde reafirmou seu compromisso com a licitação do transporte público, mas fez ressalvas importantes.

“É um fato que a gente precisa agilizar essa licitação, mas como já houve uma demora grande para iniciar esse processo, a situação do sistema de transporte público se agravou muito. Do jeito que está, ficaria bem difícil alguma empresa se habilitar para o processo licitatório e isso eu falo enquanto urbanista, tentando dar um norte mais técnico para encararmos o problema de forma racional”, disse Breno.

Ainda de acordo com o parlamentar, é preciso reestruturar minimamente o sistema, para dar condições ao início da licitação.

“Há anos se pede essa licitação, mas até agora isso não ocorreu e estamos vendo a situação só se agravar. Os usuários reclamando, com razão, das péssimas condições e do valor alto da passagem. Do outro lado, temos as empresas quebradas, sem conseguir fazer os pagamentos dos seus funcionários, que também estão sofrendo bastante. Então, o que precisamos fazer agora, é buscar mais subsídios, para que o sistema seja um pouco desafogado e aí sim, poderemos iniciar um processo licitatório adequado e bom para todos, principalmente para a população”, afirmou.

O vereador finalizou pedindo a união de todos, políticos e população, para que essa problemática seja resolvida o quanto antes.

“Através da Comissão de Transportes da Câmara, a qual presido, estamos buscando uma reunião com as comissões das Câmaras de São Cristóvão, Socorro e Barra dos Coqueiros, além da Comissão da Assembleia Legislativa, de representantes do governo do Estado, da SMTT e do DER. Temos uma tarifa muito cara e as condições não correspondem ao valor, portanto a gente precisa sentar e buscar soluções, juntos”, pontuou Breno.

Texto: Camila Ramos

Foto: Gilton Rosas