Câmara de Laranjeiras: Vereadores retomam sessões após recesso

Os vereadores de Laranjeiras retomaram nesta terça-feira, 15, as sessões ordinárias após o recesso parlamentar. Na 1ª sessão de 2022, a Secretária Municipal de Assuntos Particulares, Brasilina Borges compareceu à casa legislativa para levar aos vereadores à mensagem de boas-vindas do prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca), que fez um balanço das ações realizadas pela Prefeitura no ano que passou e elencou outras, que irão acontecer em 2022.

Nesta retomada dos trabalhos legislativos, os vereadores reafirmaram o compromisso com os laranjeirenses e os discursos foram unânimes: “vamos continuar trabalhando em benefício do povo”. Cada parlamentar também agradeceu a oportunidade de ocupar uma das cadeiras do legislativo e a maioria destacou o bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo.

Em nome de todos os vereadores, o presidente da Câmara, Luciano dos Santos destacou as ações da casa legislativa em 2021 e disse que vai continuar trabalhando este ano com compromisso e transparência. “Estamos iniciando mais um ano de trabalho e quero aqui reafirmar o compromisso com todos os laranjeirenses e desenvolver as ações com transparência. Por isso, peço o empenho de cada vereador e de cada colaborador desta casa. Juntos, somos mais fortes”, disse o presidente.

As sessões da Câmara de Laranjeiras acontecem todas as terças e quintas, às 17h e são transmitidas ao vivo pelas redes sociais, no Facebook e Instagram @camaradelaranjeiras. Acompanhe o trabalho do seu vereador, curta, compartilhe e deixe o seu comentário.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.