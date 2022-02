Câmara de Umbaúba discute reajuste do piso salarial dos professores

Na sessão realizada na noite da última terça-feira, 15, os vereadores de Umbaúba discutiram o reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal conforme determina a Lei Federal n° 11.738, de 2008, que institui o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Por unanimidade, os parlamentares defenderam o reajuste ordenado pela Lei. Na tribuna, o vereador Antônio Cirilo (MDB) destacou que já há conversas com o chefe do Executivo e expôs que até o final de fevereiro haverá uma reunião do prefeito, com vereadores e professores para discussão da pauta.

Preocupado com os riscos da evasão escolar, o presidente Gutto Prado (MDB) esclareceu, na tribuna, que sua fala na sessão da última terça-feira, 8, foi interpretada de forma equívoca por alguns munícipes. “A minha preocupação foi exclusivamente com a evasão escolar dos nossos alunos. Sempre mantive um bom diálogo com o sindicato durante esses anos que estou prestando serviços nesta Casa, bem como com a categoria. Já marquei uma audiência com a secretária de Educação para a apresentação dos dados escolares. Em mãos, poderemos fazer um estudo e saberemos o porquê que o aluno não está indo às escolas. Por esse motivo, repito que a minha intenção, como representante do povo, é ajudar a categoria para que tenham o reajuste necessário”, enfatizou.

Gutto ainda destacou que o aumento de alunos em salas de aula é importante porque, desta forma, o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) também expande consequentemente. Segundo ele, o aumento eleva o pagamento do piso dos educadores como também melhora a manutenção das escolas, a merenda dos alunos, o transporte escolar, além de outros fatores importantes do círculo estudantil.

Outro parlamentar que defendeu o reajuste foi Moisés Augustinho (Cidadania). De acordo com ele, que também é professor, a revisão no reajuste do piso salarial é um direito dos professores e dever do Executivo. “Estive pensando em apresentar uma indicação que solicite o estudo da folha para ver se realmente o Município tem ou não condições e, que de forma participativa, seja feita a análise. A valorização fará uma grande diferença na vida dos professores e suas famílias, como também no próprio comércio local, porque cerca de 80% dos professores concursados residem aqui em Umbaúba”, concluiu.

Texto e foto: Ascom CMU