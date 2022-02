Câmara Municipal de Aracaju aprova revisão geral de vencimentos dos servidores da Casa

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou na manhã desta quarta-feira, 16, a revisão geral anual dos vencimentos no percentual de 10,16% dos servidores do Poder Legislativo e as remunerações de cargos e comissões e funções gratificadas. A iniciativa é da Mesa Diretora da Casa e foi apresentada em Plenário como Projeto de Lei Complementar nº 1/2022. Além desta propositura, a Casa aprovou um Projeto de Resolução, um Requerimento e dois Projetos de Lei.

A revisão geral dos vencimentos dos cargos da Casa havia sido anunciada pelo presidente da Casa, Nitinho Vitale (PSD), no fim de 2021. Durante a apreciação do PLC, o presidente falou sobre a expectativa dos servidores.

“É uma conquista para os servidores desta Casa que ao longo dos anos de 2020 e 2021 vêm lutando por este reajuste e agora nós conseguimos esse aumento de 10,16%. Eu acredito que um aumento neste momento pós-pandemia irá tirar um pouco do impacto tão enorme que causou na economia do nosso povo”, declarou.”

Ainda durante a Sessão Ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução nº 1/2022, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a contratação de estagiários pelo Poder Legislativo de Aracaju

Foto: Gilton Rosas