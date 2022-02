Cantora Vanessa da Mata está de volta a Aracaju dia 26 de março

A cantora mato-grossense, Vanessa da Mata, está de volta a Aracaju com seu novo show ‘Quando deixamos nossos beijos na esquina’. A apresentação será realizada a partir das 21h do dia 26 de março no Teatro Tobias Barreto. A classificação para o show é livre. É indispensável a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso ao teatro.

Abençoada inicialmente por Chico César e Maria Bethânia, Vanessa da Mata continua fazendo a ponte perfeita entre regionalismo, vida urbana e mais do que nunca o amor.

‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina’, sétimo álbum de estúdio, prossegue seus achados poéticos e melodias intuitivas.

Com certeza, é seu disco mais autoral como um todo. Vanessa se aventurou pela primeira vez como produtora musical, propondo arranjos diretamente aos músicos, criando a dinâmica sonora do álbum como captação de voz, mixagem, acentuando ou reduzindo as intenções dos instrumentos em função de cada canção.

O repertório do show é composto pelo primeiro single lançado, a ensolarada “Só Você e Eu”, além de “Nossa Geração”, “Vá Com Deus”, “Dance Um Reggae Comigo”, “Tenha Dó de Mim” (part. Baco Exú do Blues), a emocionante “Hoje Eu Sei”, “Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina”, a faixa título, e muitas outras.

“A história de todos nós, todos lutando pela sobrevivência de seus próprios sentimentos no dia a dia. Meu disco trata disso, com músicas leves e curtas letras. O pop romântico, a brasilidade, a canção, o reggae californiano, os ritmos dançantes. Fiz questão de juntá-los sem distinção. Intelectuais e populares”, define Vanessa.

Os grandes hits de Vanessa, que fizeram dessa cantora e compositora uma das maiores estrelas do mercado fonográfico brasileiro, também não poderiam ficar de fora da nova turnê. Entre elas: “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Não Me Deixe Só”, “Ainda Bem”, entre outras.

Ingressos

Os ingressos do segundo lote do show estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Tobias Barreto com preços a partir de R$ 100. Podem ser adquiridos também através do site www.guicheweb.com.br. Outras informações através do número (79) 3179-1490.

Foto Rodolfo Magalhães

Por Fredson Navarro