Samuel participa do movimento Polícia Unida e intermedia reunião com a cúpula do governo

Aconteceu uma manifestação do movimento Polícia Unida na tarde desta terça-feira (15), que se dirigiu ao Palácio do Governo em busca de uma audiência com o governador Belivaldo Chagas. Durante toda a caminhada, o deputado estadual Capitão Samuel se colocou, mais uma vez, ao lado dos técnicos de segurança pública do estado de Sergipe.

O pedido de audiência foi protocolado em caráter de urgência, onde o movimento aguardou resposta. Todos os manifestantes ficaram dentro do Palácio enquanto o Capitão Samuel e alguns dos líderes do movimento fizeram uma negociação com Carlos Felizola, Secretário de Governo e com João Eloy, Secretário de Segurança Pública.

Segundo Capitão Samuel o papo foi positivo. “Ficamos acordados de que teremos uma nova reunião amanhã, às 15h. Vamos tentar um entendimento onde vamos contar com a participação de todos os secretários de estado envolvidos nas propostas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros”, pontua.

Foto assessoria