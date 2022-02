Cartilha busca orientar empresários sobre prevenção de incêndios

Lançamento será nesta quinta-feira, ás 8h, na sede do Sebrae

Nesta quinta-feira, ás 8h, na sede do Sebrae, será lançada a segunda edição da Cartilha de Prevenção contra incêndio e pânico em estabelecimentos comerciais. O documento tem como objetivo disseminar informações sobre o processo de regularização de pontos comerciais junto ao Corpo de Bombeiros, além de estimular a adoção de práticas seguras nesses locais para minimizar as probabilidades do fogo e riscos ao meio ambiente.

A cartilha foi produzida por meio de uma parceria entre o Sebrae, a Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio), Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Sergipe (FCDL), Associação Comercial de Sergipe (Acese) e Corpo de Bombeiros Militar e faz parte de um conjunto de ações integradas da Campanha ‘Centro Seguro’, destinada à prevenção de incêndios no centro comercial de Aracaju.

“A ideia é orientar a população, sobretudo os empresários, sobre as medidas de segurança necessárias para garantir o funcionamento de qualquer tipo de negócio. As informações são transmitidas de maneira acessível, permitindo que qualquer empreendedor coloque em prática essas ações”, explica o diretor técnico do Sebrae, Brenno Barreto.

Entre os tópicos apresentados na cartilha estão o ‘Processo de Regularização dos estabelecimentos’, ‘Tipos de processos para regularização’, ‘Instalação de iluminação de Emergência’, ‘Instalação de Detectores e Alarmes de Incêndio’, ‘Hidrantes, ‘Chuveiros automáticos, ‘Extintores de Incêndio’, Sinalização de Emergência, ‘Saída de Emergência’, ‘Controle de Materiais’ e Dicas de Prevenção’.

O material será distribuído gratuitamente nas sedes das CDL de Aracaju, Nossa Senhora da Gloria, Itabaiana, Lagarto, Aquidabã, Carira, Própria, Poço Verde, Estância, Simão Dias, Itabaianinha, Tobias Barreto, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro e Ribeirópolis e na sede da Associação Comercial de Sergipe (Acese). O material também estará disponível para download no site www.cdlaju.com.br.

A primeira edição da cartilha foi lançada em novembro de 2015, também por meio de uma parceria entre as instituições ligadas ao comércio, Sebrae e Corpo de Bombeiros. Além da cerimônia lançamento do material, o Sebrae e a Fecomércio farão uma homenagem à Polícia Militar pelos serviços prestados durante a realização do Natal Iluminado.

Por Wellington Amarante