Comitiva do CBMSE realiza visita técnica para conferência de viaturas de combate a incêndio em Erechim

Uma comitiva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) realizou nessa segunda-feira (14), uma visita técnica para conferência de duas viaturas de combate a incêndio tipo Auto Bomba Tanque (ABT), que serão entregues à corporação e incorporadas à frota. A visita aconteceu na TRIEL-HT, em Erechim (Rio Grande do Sul), empresa que venceu a licitação para o fornecimento dessas viaturas.

“Nesse momento estamos realizando a visita técnica para conferência do ABT 20 e do ABT 21, duas viaturas de combate a incêndio que já estão prontas para serem enviadas a Sergipe. A empresa venceu a licitação para o fornecimento de um total de sete viaturas tipo Auto Bomba Tanque (ABT), quatro tipo Auto Busca e Salvamento (ABS) e três Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF). É um passo importante para a renovação da nossa frota”, afirmou o comandante-geral do CBMSE, coronel Alexandre José, que participou da comitiva.

O comandante ressaltou que durante a visita técnica foi verificada a funcionalidade das viaturas a serem entregues, realizados de teste de bombas e pressão, além da conferência de materiais. Os ABTS têm capacidade para 4 mil litros de água, contam com guincho frontal, cabine estendida com seis lugares e câmbio automático. “O nível de tecnologia dessas viaturas é completamente diferente das que já temos. Elas representam uma nova geração de viaturas para o CBMSE. São viaturas modernas e adequadas às necessidades atuais para o combate a incêndio, fundamentais para a atuação dos bombeiros no atendimento às demandas da sociedade”, concluiu o coronel Alexandre José.

Fonte: Ascom/CBMSE