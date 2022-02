Corrida: inscritos em 2020 devem confirmar participação até dia 28

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), realizará no dia 26 de março a 37° edição da Corrida Cidade de Aracaju. Os atletas que se inscreveram para participar desta edição, a qual seria ralizada em 2020 e foi suspensa devido à pandemia, devem confirmar a participação até o dia 28 de fevereiro.

É importante que os corredores não esqueçam de confirmar presença, pois logo após esse período as vagas serão liberadas para que novos corredores tenham a chance de participar da competição.

As etapas de confirmação (de 14 a 28 de fevereiro) e de inscrição (a partir do dia 3 de março) serão realizadas no site www.central da corrida.com.br. No caso das novas inscrições, atletas residentes em Sergipe pagam uma taxa de R$ 20, e competidores de outros Estados pagam R$ 40. Atletas acima de 60 anos, mesmo sendo de outros estados, devem pagar uma taxa de R$ 20. A entrega dos kits para os corredores será realizada nos dias 24, 25 e na manhã do dia 26 de março.

Para garantir a segurança dos atletas, o evento esportivo seguirá protocolos estabelecidos pelos órgãos de Saúde. Sendo assim, a corrida será dividida em três etapas: a primeira largada, a do percurso de 5 km, marcada para 15h15, da avenida Marechal Cândido Rondon, cerca de 100 metros antes do viaduto da avenida Tancredo Neves. A segunda largada será a de 10 km, às 15h45, partindo da rótula de entrada do bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão. Já a terceira largada, a do percurso de 24 km, ocorrerá às 16h15, na praça Getúlio Vargas, em São Cristóvão.

Esta competição, realizada em comemoração ao aniversário de Aracaju, faz parte parte do calendário esportivo regional, é uma das principais corridas de rua do país e reúne atletas de vários estados e de diferentes idades, além de movimentar o comércio local, gerar emprego e ainda promover o turismo.

Para que a Corrida Cidade de Aracaju possa acontecer, serão investidos R$ 577 mil. Desse investimento, R$ 278 mil são oriundos do convênio firmado com o Ministério da Cidadania para a realização do evento esportivo em 2020. Além disso, outros R$94 mil são das inscrições, R$10 mil de patrocínios e R$193 mil de recursos próprios do Município.

