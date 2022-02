Criança de dois meses é encontrada sem vida dentro de residência no bairro Santa Maria

Uma criança foi encontrada sem vida nesta quarta-feira (15) dentro da residência que mora no conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria, em Aracaju. O corpo da bebê foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o delegado Mario Leony, a mãe da garota acordou e encontrou a bebê morta. Ela chamou os vizinhos e acionou a polícia.

A equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e conduziu a mãe da criança à delegacia para prestar esclarecimentos.