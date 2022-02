Danniel Costa: da graduação em Direito à presidência da OAB

O novo presidente da OAB Sergipe cursou Direito na Unit de 2002 a 2006.

Danniel Costa se considera um conciliador, mas também um lutador pelas causas que acredita. Inspirado pela mãe, advogada, e pelos filmes que retratavam esta profissão, ele sonhou e realizou: ser um advogado também. Quinze anos depois de se formar bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes (Unit), ele chega à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Sergipe. Serão três anos de mandato com o propósito de restaurar o respeito e o orgulho em ser um advogado sergipano.

Todas as expectativas que ele tinha quanto ao Direito foram correspondidas no curso da Unit. “Eu tive uma identificação imediata com o curso. E em nenhum momento tive dúvida se era Direito que eu queria fazer assim como nunca tive dúvida se era a advocacia a carreira que eu iria seguir. Tive excelentes professores na Unit e sinto que sai da Unit preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Me formei no segundo semestre de 2006 e em fevereiro de 2007 já estava recebendo minha carteira de advogado e já estava com escritório aberto, com cliente, trabalhando e atendendo. Esse período foi decisivo na minha vida”, contou Danniel.

Empenhado em contribuir ativamente com a advocacia em Sergipe, o egresso movimentou o próprio escritório para receber estagiários de Direito, criando uma rede de cooperação entre os profissionais. E logo se envolveu nas eleições da OAB em Sergipe nos anos de 2015 e 2018, apoiando a candidatura de colegas. Foi em 2021 que surgiu a oportunidade dele mesmo ser candidato pelas competências apresentadas e admiradas pelos colegas: um jovem que traria novas ideias, a retomada da valorização da profissão de advogado no Estado e o protagonismo da OAB.

“O foco da nossa gestão, principalmente, para a jovem advocacia, é fazer a diferença na sua vida profissional através de cursos práticos e do programa de empreendedorismo jurídico, para acompanhar o jovem advogado no começo da profissão. Desde a abertura do seu escritório ou a escolha de que forma ele vai trabalhar ou se associar a um escritório. Vamos proporcionar uma OAB que seja diferente, mais participativa na vida profissional do jovem advogado”, explicou o novo presidente.

Para alcançar o objetivo, a gestão também terá uma comissão focada em manter o relacionamento com as instituições de ensino que ofertam o curso de Direito no Estado, prezando pela qualidade de ensino oferecida. Para ele, a Unit é um modelo disso. “Eu tive uma formação em uma universidade que foi muito boa para mim. A qualidade dos professores, da metodologia utilizada, do Núcleo de Práticas Jurídicas… para mim foi muito satisfatório. Eu tenho uma avaliação muito positiva do meu curso de Direito”, enfatizou.

Não somente a gestão de Danniel, mas a sua trajetória também é uma inspiração para os jovens advogados. “Eu tenho 38 anos e cheguei à presidência da minha instituição. Isso serve de exemplo para alunos e jovens advogados de que é possível, sim, obter sucesso, alcançar uma posição sem ter que esperar 20, 30 ou 40 anos, ou praticar nenhuma conduta que seja desleal, ilegal ou imoral. A juventude tem capacidade para exercer cargos importantes, pegar grandes causas. A gente pode obter sucesso trabalhando e acreditando em determinado objetivo. Me sinto lisonjeado de hoje ser o presidente da OAB e representar quase 12 mil advogados ativos, credenciados. Todo objetivo que a gente traça pode ser alcançado, o sucesso só depende de cada um. O futuro e o sucesso não estão tão distantes. Basta perseverar”, concluiu.

Foto assessoria

Por Raquel Teixeira