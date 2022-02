Denarc apreende drogas e prende mulher com tornozeleira eletrônica rompida em Socorro

O Departamento de Narcóticos (Denarc) deflagrou uma ação policial que resultou na localização de um grupo investigado pela prática de tráfico de drogas. A operação, que ocorreu na noite dessa terça-feira (15), no conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro, resultou na prisão de um homem e de duas mulheres.

Os suspeitos foram identificados como Alef Santos Santana, Jéssica Yara Ariel da Silva e Jéssica Félix da Silva. De acordo com o delegado André Davi, uma das mulheres estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e estava com tornozeleira eletrônica rompida.

A ação policial também resultou na apreensão de maconha e de crack, além de balanças de precisão, celulares e material para a embalagem e comercialização das drogas. Os suspeitos e o material apreendido já encontram-se à disposição da Justiça.

Com informações e foto SSP