Diretório Nacional do Cidadania mantém a pré-candidatura de Alessandro Vieira e decide federar

O Diretório Nacional do Cidadania reuniu-se na noite de terça, 15, por mais de quatro horas, quando tomou duas decisões importantes: manter a pré-candidatura presidencial do senador Alessandro Vieira (SE) e federar. No próximo sábado, 19, o Diretório do partido se reúne novamente para analisar as propostas dos partidos PSDB, Podemos e PDT, alinhadas pela comissão coordenada pelo Senador Alessandro Vieira.

Nesta data, o Diretório nacional votará com qual deles irá federar durante 4 anos. A partir daí, os partidos unidos pelos mesmos objetivos eleitorais terão que definir se o pré-candidato será o senador Alessandro ou o escolhido pelo outro partido federado.

“As discussões vão prosseguir, para garantir que a decisão seja tomada com o máximo de cuidado e sempre olhando para os interesses do país”, afirmou o senador Alessandro.