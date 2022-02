Em Aracaju, ano letivo começará com novidades em toda a rede municipal de ensino

Em virtude do aumento no número de casos de covid-19, provocado pela variante ômicron, a Prefeitura de Aracaju adiou o início do ano letivo 2022 na rede municipal de ensino para o dia 7 de março. E para reforçar a segurança em saúde da comunidade escolar, a Secretaria Municipal da Saúde retomará a vacinação contra covid dos alunos nas escolas já a partir do primeiro dia de aula.

Mesmo com a nova data para o início das aulas, no período entre os dias 8 de fevereiro e 7 de março, a administração municipal está realizando a entrega de uma série de novidades em benefício direto de alunos e professores, para promover a qualificação do ensino e assegurar um aprendizado mais dinâmico em todas as 74 escolas municipais, como explica a secretária de Educação de Aracaju, Cecília Leite.

“O ano letivo iniciará com novidades na rede. São ações planejadas que beneficiam professores e estudantes visando melhorar a proficiência dos alunos, promover a saúde vocal do professor e garantir um ensino de qualidade. Estas são metas alcançadas do Planejamento Estratégico, previstas para o início do ano letivo, visando cada vez mais uma Educação humanizada e inclusiva”, afirma a gestora.

Material escolar

A Secretaria Municipal da Educação concluirá até o dia 7 de março a entrega de 108.800 fardamentos para os alunos da rede municipal de ensino, os quais receberão, também, um kit de materiais didáticos, a exemplo de lápis, apontador, caneta. Além disso, o Município adquiriu e fará a distribuição de 23 mil mochilas aos alunos das escolas de ensino fundamental.

Para a Cecília, iniciar um novo ciclo letivo com fardamento novo, materiais novos e mochilas novas “provoca empolgação dos alunos, principalmente tendo em vista que estamos voltando definitivamente com o ensino presencial”.

Ela destaca que esses investimentos da Prefeitura na Educação devem beneficiar inúmeras famílias aracajuanas que nem sempre têm condições financeiras para comprar esses materiais para os seus filhos. “Esse é um compromisso da Prefeitura para que todos possam ter acesso ao ensino da rede municipal”, frisa.

Material para os professores

Além dos materiais para os alunos, a Semed está distribuindo, também, desde o último dia 8, 1.900 aparelhos amplificadores de voz para os professores da rede, um investimento de aproximadamente R$1,7 milhão voltado ao cuidado com a saúde vocal dos profissionais do magistério público municipal.

“Os professores precisam dos meios necessários para oferecer um ensino de qualidade para os nossos pequenos, e uma das atividades mais executadas por esses profissionais durante o dia a dia de trabalho é a fala. Pensando nisso, a Semed decidiu realizar a compra e a distribuição desses amplificadores de voz, uma forma de garantir a saúde vocal dos nossos professores e com isso garantir também a continuidade no aprendizado dos nossos alunos”, diz a secretária.

Laboratórios

Uma outra ação da Prefeitura para o ano letivo de 2022 nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) é a entrega dos laboratórios de ciências e matemática, que serão utilizados para dinamizar as aulas e torná-las mais atrativas para os alunos do primeiro ao nono ano. A entrega do material e a montagem dos espaços foi iniciada na segunda-feira, 14. Com isso, as escolas receberão os alunos para o ano letivo 2022 com laboratórios equipados com material de vários experimentos matemáticos e científicos, além de ferramentas de apoio aos professores, como tablet e apostilas.

“O nossos últimos anos de ensino foram difíceis, por conta da pandemia de covid-19 e as restrições impostas para o controle da transmissão do vírus. E uma das principais problemáticas diz respeito aos alunos se acostumarem com as aulas em formato remoto, então pensamos que para iniciar esse novo ciclo, a entrega desses laboratórios seria essencial para integrar esse alunos ao ambiente escolar, além de promover um ensino de qualidade através do aprendizado prático”, explicou Cecília.

Cuidados com os alunos

Todo cuidado tem sido tomado de forma que o retorno presencial seja seguro para toda a comunidade escolar. Todas as unidades estão equipadas com totens de álcool em gel e equipamentos de higiene pessoal e coletiva, como pias fixas e portáteis, dispensadores para álcool, sabonete líquido e papel toalha, pulverizadores spray, termômetros digitais infravermelho, lavadoras de alta pressão, fitas para demarcação, tapetes sanitizantes, hipoclorito de sódio, máscaras, luvas, entre outros.

Os prédios escolares passaram por manutenção e vistoria, de forma a garantir a circulação de ar nos ambientes fechados. As equipes gestoras, por sua vez, receberam nota técnica com orientações visando padronizar as medidas de proteção contra a covid-19.

Além disso, o uso de máscaras para acesso e permanência nas escolas é obrigatório, assim como a vacinação de todo o corpo docente e funcionários. Por meio do Programa Saúde na Escola (PSE) serão distribuídos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os estudantes, contendo máscaras, porta-máscaras, protetor facial e garrafas.

