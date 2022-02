Frei Paulo é o primeiro município que conclui cadastramento no Mapa do Turismo Brasileiro

O Mapa do Turismo Brasileiro é o instrumento que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento de políticas públicas

No âmbito das políticas de turismo, o Mapa do Turismo Brasileiro é o instrumento que orienta a atuação do Ministério do Turismo (MTur) no desenvolvimento de políticas públicas, desta forma, é por meio da participação dos municípios e regiões no Mapa, que o setor demonstra sua organização e articulação regional. Em Sergipe, Frei Paulo foi o primeiro município que concluiu a atualização do cadastro no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMapa).

Iniciada no dia 2 de fevereiro, a abertura do SISMapa para atualização dos cadastros já existentes e inserção de novos cadastros será encerrada no próximo dia 25, quando haverá o fechamento do sistema, e entre 2 e 23 de março, a revisão e homologação dos cadastros entregues no prazo estabelecido para que o Ministério do Turismo dê continuidade ao trâmite que consiste em aprovação dos cadastros de municípios e regiões turísticas homologadas pelos Órgãos Oficiais de Turismo dos Estados e do Distrito Federal e atualização do Mapa do Turismo Brasileiro; e por fim, a divulgação do novo Mapa do Turismo Brasileiro e reabertura perene do SISMapa para novos cadastros no dia 28 de março.

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, destaca que o Mapa do Turismo Brasileiro é uma ferramenta que oferece elementos para aprimorar a gestão do turismo, otimizar a distribuição de recursos e promover o desenvolvimento do setor. Ele explica ainda que a Setur vem realizando constantemente o trabalho de sensibilização junto aos gestores dos municípios para que eles enviem as informações para o sistema do Mtur que segue aberto até o dia 25 de fevereiro. “É fundamental a adesão dos municípios para que os Governos Federal e Estadual os conheçam e possam planejar as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento do setor, portanto, os interlocutores de cada município devem estar atentos para atualização dos cadastros já existentes, assim como aqueles que desejam integrar a iniciativa pela primeira vez”, frisou o secretário Sales Neto.

Localizado no agreste sergipano, a 72 km da capital, o município de Frei Paulo tem entre suas principais manifestações culturais, a Banda de Pífano de Alagadiço, que é uma banda centenária que traz em sua origem uma história curiosa de pagamento de promessa a Nossa Senhora, além disso tem as festividades juninas, vaquejada, eventos agropecuários, encontro cultural, e o Museu do Cangaço que possui em sua estrutura peças que retratam a história do cangaço na região, e que consiste em um grande atrativo turístico que encanta visitantes.

Fonte e foto assessoria