“O prefeito poderia construir em outro local e preservar reserva”

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) criticou, na manhã desta terça-feira (14), a postura do prefeito de Aracaju em relação à obra habitacional na reserva das Mangabeiras, localizada na Zona de Expansão da capital. O deputado disse não ser contra a construção das casas, mas afirmou que o prefeito deveria ver outro local para a realização da obra.

“Existem ali duas situações, de um lado pessoas que desejam ter a habitação e do outro, os cidadãos que trabalham no extrativismo da mangaba há mais de 60 anos. Nós não somos contra a construção das unidades habitacionais e as pessoas que trabalham na área também não. Desde o início, percebemos que tanto quem deseja uma moradia, como quem atua no extrativismo, possui um interesse em comum na ideia que as habitações sejam entregues, mas que estas não tragam prejuízos ao meio ambiente”, explicou o parlamentar.

Para Georgeo, falta sensibilidade por parte do gestor de Aracaju. “o prefeito de Aracaju demorou muito para dialogar com a comunidade e o que vemos é o avanço rápido das obras. Falta sensibilidade por parte da gestão. Além disso, o andamento das obras colocam em risco a preservação da única reserva de mangabeiras que temos na nossa capital”.

Georgeo destacou que ‘acompanha as decisões judiciais, inclusive a do Ministério Público Federal’ e que por isso levou depoimento de um dos líderes da atividade extrativista para ser exibido na Assembleia. “Trouxe aqui o depoimento do Wilson com o objetivo de sensibilizar os colegas deputados sobre esta causa e também para que conheçam um pouco mais da localidade. É preciso incentivar esta discussão no plenário para que tenhamos a sensibilidade de contribuir com a preservação da localidade, afinal esta é a ultima reserva de mangabeiras da capital”.

O deputado finalizou seu discurso fazendo um apelo ao prefeito de Aracaju para que ele busque outro espaço para a construção das unidades habitáculo. “Depois de tantos anos de preservação este espaço que temos no 17 de março corre o risco de ser eliminado por conta das obras que avançam a cada dia. A mangaba é um símbolo do Estado de Sergipe e nós temos leis, inclusive uma aprovada nesta Casa, que valorizam o produto. Espero que o prefeito se sensibilize com esta situação e procure um outro espaço em que as unidades habitacionais possam ser construídas sem acabar com o única reserva de mangaba existente em Aracaju”.

Foto: Jadilson Simões