Início do semestre letivo: o que os calouros precisam saber?

Quando o estudante conclui o ensino médio, significa que está apto a concorrer a uma vaga no ensino superior. Mas ao entrar na Universidade, o que muda?

O início do semestre letivo é sempre um momento de ansiedade para os estudantes do ensino superior. Esse momento causa ainda mais expectativa para aqueles que vão adentrar numa Universidade pela primeira vez. No dia 21 de fevereiro, as aulas da Universidade Tiradentes (Unit) iniciam para os calouros, dando start total às atividades do primeiro semestre.

Pensando no acolhimento desses jovens, a Unit sempre prepara toda sua estrutura, além de orientar os colaboradores dos campi e polos EAD para que os novos alunos se sintam em casa. Além disso, o Projeto Mentoria que tem o intuito de fortalecer a relação entre o estudante novato e a Unit principalmente no primeiro ano acadêmico, com foco na maior identificação e integração com a comunidade e vida universitária.

De acordo com a coordenadora do Projeto Mentoria, Janilce Domingues, o Projeto Mentoria desenvolve um relacionamento entre pares e o fim do anonimato acadêmico. “Os alunos veteranos recebem os alunos calouros e acompanham o dia a dia acadêmico, caminhando juntos, tirando dúvidas, prestando esclarecimentos, estudando, enfim, se tornando amigos. Enfatizamos a importância da Mentoria, no que se refere ao acolhimento do aluno calouro que chega à universidade e às vezes se sente perdido. Mas na Unit ele encontra um amigo, um mentor, para caminhar junto no primeiro ano da sua vida acadêmica”, explica.

Serviços da Unit

Os novos estudantes terão a chance de aproveitar tudo o que a Universidade Tiradentes tem a oferecer para uma trajetória acadêmica completa. Dentre os serviços ofertados, estão: Unit Carreiras, Relações Internacionais, Projetos de Extensão, Iniciação Científica, Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (Napps), Unit Idiomas e Unit Esportes.

O aluno também pode sanar dúvidas por meio das coordenações do curso, no Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros (DAAF) e em salas de acolhimento aos calouros. Esta última, ainda em fase de implantação, deverá ajudar ainda mais os jovens durante os primeiros passos da caminhada acadêmica.

