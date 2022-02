Jackson, Lula e a base

Diógenes Brayner – [email protected]

Encontro do ex-governador Jackson Barreto com o ex-presidente Lula, ocorrido ontem em São Paulo, foi sem formalidades. Também não causou frisson nos meios políticos, mas demonstrou que Jackson está levando sua candidatura para valer e trabalha para ter apoio do candidato petista. De preferência a indicação, o que Lula naturalmente não faria para evitar envolvimento em outra legenda. O MDB, através de sua Direção Regional, não põe obstáculo a essa candidatura, mas deixa claro que se mantém na base aliada e que apoia nome do deputado federal Fábio Mitidieri, caso seja ele o indicado pela aliança a governador do Estado.

Jackson Barreto tem deixado passar certa insatisfação política com o bloco, mesmo que declare apoio e solidariedade ao governador Belivaldo Chagas (PSD), que está no comando da base aliada. Reclama de que politicamente a base não está fechada com o ex-presidente e até cita alguns nomes que têm outra opção que não seja o ex-presidente Lula. Diante disso se prepara até para deixar o partido, se necessário, embora também esteja se mexendo para ficar no comando do MDB em Sergipe e tem apoio dos chamados históricos e de segmentos mais à esquerda que completam a base.

Dentro do bloco e do próprio PT há opiniões divergentes quanto a JB disputar o Senado na aliança em que está. O grupo tem outros candidatos que se colocaram antes de Jackson ao Senado, além de achar que ele não soma para uma vitória mais ampla nas eleições de outubro. Pelo menos três integrantes petistas sequer quiseram tomar conhecimento do encontro com Lula, porque acha que Jackson divide o palanque e o pré-candidato Lula pode sair prejudicado. Há ainda conversas no alto para mudança da chapa, a fim de se dar um apoio total ao ex-presidente, o que acontece dentro de prováveis entendimentos para composições a nível nacional.

Jackson Barreto, entretanto, é um nome que sempre se referiu ao ex-presidente Lula como o seu candidato a qualquer mandato que disputasse. É um “lulista de coração”, porque acredita que com ele haverá uma verdadeira transformação social, econômica e política em sua administração. É nome que Lula conhece bem, sabe da sua formação política e tem conhecimento que ele esteve em Curitiba para manifestação do “Lula Livre”, chegando a se manifestar publicamente no evento. Bom, fica o nome, mas não se dá a certeza de que tudo se dará dentro do projeto traçado para torná-lo o “senador de Lula”, como os seus aliados já o batizam.

Sobre a base aliada

Pelo menos um dos pré-candidatos ao Governo da base aliada admitiu domingo que, sem a reunião percebe-se um esfriamento na base aliada nesse momento.

*** Ontem, um outro nome que está na disputa disse que nesse momento ficar tratando sobre candidaturas majoritárias no grupo liderado por Belivaldo Chagas, “é malhar em ferro frio”.

*** Acha que a partir de agora tudo deve esquentar ‘depois do carnaval’. “Apesar da suspensão dos festejos, a maioria vai viajar e nada avança”.

Pesquisas incentivam

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) mantém sua candidatura a governador e vai esperar a reunião da base aliada. Tem conversado, tem se reunido, mas vai depende da escolha do grupo.

*** Tem deixado claro que se foi o escolhido só aceita em caso de unanimidade total em torno do seu nome, para evitar qualquer cisão no bloco liderado por Belivaldo Chagas (PSD).

*** As pesquisas que vêm sendo realizadas incentivam a candidatura de Edvaldo…

Luciano está bem

O presidente Luciano Bispo (MDB) está bem, embora ainda internado na UTI do Sírio Libanês, em São Paulo, de onde deve sair amanha para o quarto.

*** Tem conversado com amigos por vídeo e está ao lado da família. Luciano dá apenas um trabalho: “quer porque quer comer um prato de inhame com carne do sol”.

Conversa com JB

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) telefonou para a esposa de Luciano Bispo e queria conversa com ele depois da visita ao ex-presidente Lula.

*** Tudo bem. Depois do encontro com Lula, Jackson Barreto foi visitar Luciano, mas passou pouco tempo em razão dele ainda estar no hospital.

*** Luciano vai ficar em São Paulo ao receber alta e concordou em retornar depois do carnaval.

MDB declara compromisso

O presidente regional do MDB em exercício, ex-deputado Sergio Reis, disse que o partido tem compromisso em votar no agrupamento do governador Belivaldo Chagas (PSD).

*** Acrescentou que “defendemos nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) ao Governo. Isso já dissemos milhares de vezes publicamente”.

Provoca desalinho

A conversa de Jackson Barreto com o presidente Lula, ontem, pode provocar um rebuliço no MDB. Na reunião de ontem, JB teria conversado com Lula sobre sua candidatura ao Senado com o seu apoio.

*** Naturalmente, se JB for o candidato do PT ele terá que integrar a chapa de Rogério, o que dificulta o entendimento com o próprio partido em Sergipe.

*** Nos bastidores, a informação é que Jackson, junto com históricos do partido, pretende comandar o MDB em Sergipe.

Preocupação geral

A maioria dos pré-candidatos a deputado estadual demonstra preocupação com o tempo entre o fechamento da candidatura e a prorrogação para fazer Federação até 31 de maio.

*** Quem quer mudar de partido tem até 02 de abril, mas a Federação vai até o fim de maio. Se nesse período o novo partido for incluído em entendimento com outros que lhe prejudica, como fica?

*** Um dos pré-candidatos diz que será uma eleição difícil, em razão dos prefeitos estarem lançando mulher, filho, marido e até mãe como candidatos.

*** – Assim ficará muito difícil…

Valadares na política

O ex-senador Valadares (PSB) diz que não deixará a militância política e espera retornar em breve após recomendação dos médicos, em virtude de cirurgia a que se submeteu.

*** Valadares anunciou sua permanência na política em entrevista ao JC, dizendo que quando estiver cem por cento continuará suas andanças pela capital e interior.

*** Valadares faz um resumo da sua vida pública e de seu período no Governo e Senado, mas não revelou que mandato pretende disputar este ano.

Rogério desvenda

O senador Rogério Carvalho (PT) conseguiu aprovar o requerimento para que o ministro Queiroga, da Saúde, esclareça a aquisição de 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer em 29/11/2021.

*** – O governo Bolsonaro instituiu um sigilo de 10 anos para este contrato.

*** – Na CPI da Covid, desvendamos um esquema de favorecimento de contratos e superfaturamentos no Ministério da Saúde. Num intervalo de menos de 45 dias, houve um aumento de 2 dólares em cada dose da Pfizer, disse.

*** E concluiu: – No atual contrato, há suspeitas de que esteja cerca de R$ 1 bi mais caro!

Moro virá a Aracaju

A presidente regional do Podemos em Sergipe, delegada Daniele Garcia, disse que o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato a presidente da República pelo partido, “estará em Aracaju em breve. Estamos definindo datas”.

*** Acrescentou que o Podemos continua construindo as chapas e que está mantida sua pré-candidatura ao Senado.

Giro nas redes sociais

Igor Gadelha – Mesmo sem qualquer compromisso oficial previsto em Moscou, vereador do Rio Carlos Bolsonaro acompanha o pai na viagem.

Pygato diz – Vai ser a última chance que eu vou da pro Lula e pro Alckmin implementarem o comunismo.

Cosmo Silva Lemos – E Sérgio Moro lavou a alma. Depois do sucesso no Pânico, o STJ arquiva a Farsa Jato do Gleen do intercePT.

O Antagonista – Após reunião com Olaf Scholz, o presidente russo disse que os EUA rejeitaram exigências de Moscou de manter a Ucrânia fora da organização.

Márcia Denser – Demonizaram um professor. E humanizaram o demônio: o brasileiro escolheu se fuder.

Janaina Dahoui – Pobre de direita que nem cachorro de rico late pra defender o patrimônio do dono, mas dorme do lado de fora, ao relento.

Gilberto Natalini – O PT não gosta de mim. Os bolsonaristas também não. Sinto-me bem assim. Não quero bem assim.

Paulo Pimenta – Gilmar Mendes compartilhou com o CNJ provas de 3 delações que incriminam Marcelo Bretas!