Jackson pode sobrar na curva

Por Adiberto de Souza *

As últimas manobras feitas pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB) na tentativa de garantir sua candidatura ao Senado podem lhe custar muito caro. À boca miúda, já se comenta que os governistas não chancelarão o projeto político de JB. Por sua vez, a militância do PT prepara ofensiva para impedi-lo de subir no palanque do presidenciável Lula da Silva (PT). Político experiente, JB já deve ter percebido que alguns governistas começaram a trata-lo como patinho feio. Entre outras coisas, estes descontentes não engoliram o fato de Jackson atacar, graciosamente, o aliado e pré-candidato majoritário Laércio Oliveira (PP). Também não é novidade que os petistas sergipanos não suportam Jackson e vão pressionar a direção do partido para lhe negar abrigo no palanque vermelho. Portanto, se insistir com as manobras arriscadas, o ex-governador pode sobrar na curva e quebrar a cara. Misericórdia!

Aviso aos navegantes

O Tribunal de Contas de Sergipe está ameaçando punir os prefeitos que, mesmo sem dinheiro em caixa e com débitos na praça, promoverem festas no Carnaval. A advertência do TCE é dirigida às prefeituras que patrocinarem fuzarca mesmo estando com a folha de pessoal atrasada. A resolução do órgão auxiliar da Assembleia parece preciosismo, até porque o governo já proibiu festas carnavalescas na maioria dos municípios sergipanos. Ademais, gestor velhaco e irresponsável está se lixando para as ameaças do TCE. Marminino!

De olho na malandragem

Quem estiver pensando em burlar a lei na campanha eleitoral deste ano é bom ir tirando o cavalinho da chuva. O Judiciário tem alertado que não será cúmplice dos transgressores da legislação. Os partidos também devem respeitar as novas regras sobre financiamento das campanhas, pois a Justiça vai atuar com o mais absoluto rigor na análise da prestação de contas. Portanto, o político que estiver projetando fazer falcatruas, é bom ficar sabendo que pode dar com os burros n´água. Quem avisa, amigo é!

Chamado na chincha

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai ter que explicar se houve superfaturamento de R$ 1 bilhão na compra de 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Quem quer saber detalhes sobre a transação é o Senado, que já aprovou requerimento do petista Rogério Carvalho pedindo esclarecimento ao ministro. A suspeita do senador sergipano é porque, segundo ele, em um intervalo de menos de 45 dias, houve um aumento suspeito de dois dólares em cada dose do imunizante da Pfizer. Ademais, o governo Bolsonaro instituiu um sigilo de 10 anos para este contrato. Crendeuspai!

Cadê a ciclovia?

Como perguntar não ofende: alguém sabe a quantas anda o projeto para construção de uma ciclovia entre Aracaju e Salvador? Em maio do ano passado, a Codevasf fez o maior barulho para anunciar a possibilidade de se iniciar o estudo de viabilidade técnica visando implantação da tal rota de ciclismo entre as duas capitais. Seriam 320 quilômetros de ciclovia à disposição dos amantes da magrela. De lá pra cá, não se falou mais no assunto. Será que não deu pedal? Cruzes!

Afiando o improviso

Pré-candidata a deputada federal, a vice-governadora Eliane Aquino começa a afinar o improviso para quando os palanques eleitorais estiverem montados. Segundo a petista, “a política para mulheres no Brasil ainda é muito difícil. Sendo guiada por homens brancos que, muitas vezes, acham que as mulheres devem servir a eles”. E a distinta diz mais: “As mulheres, os negros, as pessoas com deficiência e a população LGBTQIA+ precisam ter representatividade”. Então, tá!

Ladrão safado

O ladrão de ‘penosa’ Afanásio Maximiniano foi perdoado pela Justiça. Acusado de ter afanado um galo e uma galinha do vizinho, o gatuno foi beneficiado pelo princípio da insignificância. Segundo as línguas ferinas de plantão, Afanásio comemorou a liberdade com uma deliciosa galinha à cabidela. Roubada, naturalmente de outro vizinho. Danôsse!

Imprensa de araque

Com raríssimas exceções, a imprensa sergipana perdeu o gosto pela apuração dos fatos, pela verdadeira notícia, preferindo ocupar seus espaços com macilentos releases oficiais e notinhas bajulatórias. É deveras lastimável que a nossa outrora combatível imprensa tenha trocado a dinâmica da apuração dos fatos, as divulgações polêmicas, porém necessárias, por notícias insossas, feitas ao gosto do patrão para agradar o governo de plantão e os clientes endinheirados. Uma imprensa de araque é um péssimo exemplo para os futuros jornalistas. Homem, vôte!

Sonhando com a vice

Tem crescido o interesse dos políticos pela vaga de vice. Muitos dos que se dizem pré-candidatos ao governo, na verdade desejam a cadeira ocupada hoje pela petista Eliane Aquino. Embora não confesse, quem adoraria se tornar vice-governador é o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). O deputado estadual Luciano Bispo (MDB) também já deixou claro que vestiria com prazer o figurino de vice. Não esqueçamos que os vices Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas (PSD) concluíram como titulares as gestões de Marcelo Déda (PT) e do próprio JB. Coisas da política!

Querem conversar

O Movimento Polícia Unida quer ser recebido pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), que não pretende sentar com os líderes do movimento. Antes de protocolarem um pedido de audiência ao gestor, os policiais dialogaram com secretários do governo: foram bem recebidos, mas as conversas não avançaram, até porque a concessão de melhorias salariais depende de quem tem a caneta e o Diário Oficial nas mãos. Ontem, o Movimento realizou mais uma assembleia, na tentativa de pressionar o governo a pagar o adicional de periculosidade à categoria. Essa briga promete!

Grana a mais

A Câmara Municipal de Aracaju vai reajustar os salários de seus servidores. O percentual será anunciado hoje pelo presidente da Casa, vereador Nitinho Vitale (PSD), devendo o Projeto de Lei sobre o benefício entrar na pauta em seguida. “A valorização do servidor é um propósito desta gestão e um esforço conjunto pela redução de gastos, que tem contado com a sensibilidade e com o apoio de todos os vereadores”, discursou Nitinho. Segundo ele, a partir do dia 1º de março próximo, os servidores já receberão os salários reajustados. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 7 de abril de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias