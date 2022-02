João Neto, da dupla com Frederico, é diagnosticado com câncer de tireoide

O cantor João Neto, que faz dupla com Frederico, anunciou nesta quarta-feira (16) que está com um câncer na tireoide, diagnosticado em dezembro do ano passado por meio de exames de rotina. Por meio de um vídeo publicado pela assessoria de imprensa da dupla no Instagram, o artista deu a notícia aos fãs. “Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui”, declarou o artista, de 42 anos.

João Neto fará uma cirurgia para a retirada do carcinoma no Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, localizado no interior de São Paulo. “Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo”, finalizou o cantor. Assessoria do artista também postou uma mensagem positiva para ele: “Desejamos muita força ao João Neto e temos certeza que logo estará de volta aos palcos alegrando nosso Brasil”.

Saiba tudo o que João Neto disse no vídeo:

“Oi, gente! Tudo bem com vocês? O assunto é um pouco sério. Todo final de ano costumo fazer todos os meus exames de rotina, um check up geral. E no final do ano, no dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu estou com um câncer na tireoide. Vou começar meu tratamento agora lá no Hospital de Câncer de Barretos, vou precisar fazer uma cirurgia para a retirada da glândula e vou precisar ficar um tempo em repouso absoluto, mais quieto, sem poder falar. Vou ter que encarar, não vai ter outro jeito. Quis falar isso para vocês. Num primeiro momento, eu achei que ia ser um pouco invasivo, recebi o diagnóstico no finalzinho do ano, num momento de festa e alegria. Mas agora eu decidi compartilhar com todos vocês, primeiramente, porque é uma doença maldita, silenciosa, que não dá sinal nenhum, nunca senti absolutamente nada. Então fica o alerta para vocês se cuidarem, fazerem sempre os exames de rotina, porque é muito ruim você ser pego de surpresa assim em algo que não te mostra. Então eu quis compartilhar isso com todo mundo. Lógico, eu preciso das orações e do pensamento positivo de cada um de vocês e é isso. Estou num hospital que é referência no mundo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fica aqui o meu abraço e a minha gratidão a todo o meu público, a todos os meus fãs“.