Magistério de Aracaju fará ato unificado em frente a CMA

O Sindicato dos profissionais do ensino município de Aracaju – SINDIPEMA, convoca toda a categoria para ato em frente à Câmara Municipal de Aracaju nesta quarta-feira, 16/2, às 8h.

A ação visa acompanhar a sessão do dia, onde, possivelmente, acontecerá a votação do veto do prefeito Edvaldo Nogueira aos artigos da LOA.

Em 23 de dezembro de 2021, o parlamento municipal aprovou, por unanimidade, na Lei Orçamentária Anual – LOA, as emendas que garantem a atualização do piso salarial na carreira do Magistério Municipal e dos agentes de saúde para o ano vigente (2022). Apesar da aprovação unânime, o prefeito Edvaldo Nogueira vetou os artigos 11 e 13 destinados ao reajuste salarial das categorias.

O ato de amanhã contará com a participação de sindicatos ligados à área da educação, saúde, segurança pública, juntamente com movimentos sociais, que também tiveram artigos vetados na LOA.

fonte e foto assessoria