Política de Sergipe precisa do espírito republicano de Luciano Bispo

O presidente licenciado da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), continua em fase de recuperação após ser submetido a um sério procedimento cirúrgico em São Paulo (SP), para extrair um tumor (benigno) no ouvido que, em caso de um diagnóstico tardio, poderia ter consequências irreversíveis na saúde do parlamentar. A cirurgia foi avaliada como um sucesso pela equipe médica e o filho de Itabaiana, desde então, vai evoluindo no pós-cirúrgico.

Assessores do presidente da Alese confirmam que ele está prestes a deixar a UTI e ficará em observação em um apartamento, por alguns dias, dentro do hospital. Explicam ainda que Luciano Bispo só se sente incomodado, por enquanto, com a comida pastosa que vem sendo submetido, e que continua ansioso para um “reencontro” com a “macaxeira com carne do sol”. Amigos e familiares do deputado se somam aos médicos e entendem que o momento requer repouso absoluto.

Mas em Luciano Bispo a ansiedade de voltar a Sergipe e Itabaiana, de voltar a fazer a política como sempre fez, conversando, articulando, projetando…O deputado orgulha-se por ter seguido a carreira política, por ter deixando a vida empresarial em segundo plano. E quem o conhece sabe que não passa outra coisa em sua cabeça neste momento que não seja a preparação para as eleições de outubro. Inclusive, pode-se dizer que seu futuro político encontra-se indefinido, por enquanto.

Luciano Bispo não descarta disputar a reeleição para mais um mandato na Assembleia Legislativa, mas também não esconde que sua preferência é compor a chapa majoritária, possivelmente como pré-candidato a vice-governador do agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Seu nome é sempre lembrado pelo estilo conciliador com que administra a Alese e pela liderança que também exerce dentro do grupo. Luciano tem posição e continua externa-la sempre.

É conhecido também por ser um “homem de grupo”, mas sua passagem pela presidência da Assembleia Legislativa vem surpreendendo por vários aspectos, mas um dos principais pelo fato de conseguir separar as divergências históricas de Itabaiana e conviver bem com seus adversários e também deputados Maria Mendonça (PSDB) e Talysson de Valmir (PL), sem qualquer restrição. Luciano também funciona como “elo de ligação” da Alese com os demais Poderes, em especial o Executivo, e dialoga bem com os setores da oposição.

Os “cabelos brancos” lhe garantem a experiência necessária e o discernimento para conviver com alegrias e decepções na política, sem perder a ternura, sem abandonar seu estilo conciliador e espírito republicano. Há o desejo de boa recuperação para Luciano Bispo, e não pelo cargo que exerce, mas pelo ser que representa, por valorizar a razão, sem se desprender da emoção. Luciano tem sua importância para a política sergipana, pelo diálogo incansável. É um “modelo”, que parece em “extinção” na vida pública, e que faz muita falta, mesmo após pouquíssimos dias de afastamento…

Veja essa!

Em defesa do adicional de periculosidade, da reposição inflacionária e da reestruturação das carreiras, o Movimento Polícia Unida promoveu mais uma grande mobilização nessa terça-feira (15) e os líderes, após muitas negociações, conseguiram entrar no Palácio de Despachos, para tentar protocolar o pedido de audiência imediata com o governador.

E essa!

A caminhada saiu do Parque da Sementeira em direção ao Palácio de Despachos. Policiais Civis e Militares e os Bombeiros Militares reclamam da falta de resposta do governo e querem uma discussão ampla sobre o Projeto de Reestruturação das Carreiras Policiais que vem sendo elaborado pelo Executivo, através da cúpula da SSP.

Compromisso

À noite já, as categorias policiais que compõem o Movimento, representadas por seus líderes na parte interna do Palácio, aceitaram desmobilizar diante do compromisso do Executivo de apresentar contrapropostas às pautas da categoria nesta quarta-feira (16), a partir das 14 horas, no prédio da SSP, inclusive com o compromisso da entrega de planilhas de cálculos dos impactos.

JB com Lula I

Apostando no sucesso pela região Nordeste do PT e do ex-presidente Lula, após o “galeguinho” Belivaldo Chagas (PSD), o senador Rogério Carvalho e a vice-governadora Eliane Aquino (ambos do PT), desta vez foi o ex-governador Jackson Barreto que se deslocou para São Paulo e fazer um registro fotográfico ao lado do líder maior dos petistas.

JB com Lula II

O encontro aconteceu na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, quando eles falaram sobre política nacional e o cenário sergipano para o próximo pleito. “Foi uma conversa agradável ao lado da presidente Nacional do PT, deputada Gleise Hofmann, e do conterrâneo Márcio Macedo”, disse Jackson.

JB com Lula III

O ex-governador visitou, ainda, o deputado Luciano Bispo, que está na capital paulista se recuperando de uma cirurgia. Jackson pretende ser candidato ao Senado este ano e já declarou apoio incondicional à candidatura de Lula à presidência.

Disputas

Na disputa para o governo, entre o seu palanque e o do PT em Sergipe, Belivaldo Chagas parece ter jogado “um balde de água fria” na pré-candidatura de Rogério junto a Lula; resta saber, sobre o Senado, se o ex-presidente da República prefere Eliane Aquino ou JB fazendo a sua defesa…

“Correndo trecho”

Enquanto uma turma segue viajando para São Paulo, apostando que Lula vai “morar em Sergipe”, em pleno ano eleitoral para defender projetos políticos de terceiros, o deputado federal Laércio Oliveira (PP), que tanto pode disputar o governo quanto o Senado, segue “correndo trecho” e dialogando com lideranças políticas do interior.

Laércio Oliveira

Esta semana o parlamentar segue cumprindo sua agenda atendendo prefeitos para debater medidas que busquem o desenvolvimento dos municípios sergipanos. Um dos gestores que estiveram com o parlamentar foi Marcel Souza, de Campo do Brito. Ele fez questão de agradecer os recursos destinados para o município, que foram utilizados para a construção de uma quadra poliesportiva e a pavimentação de 14 ruas.

Prefeito Marcel Souza

“Essa semana nós assinamos a construção da quadra poliesportiva do Povoado Boa Vista, que era um desejo antigo da comunidade. Será uma área para a prática do esporte, para o lazer da nossa juventude. Essa obra também vai contribuir e muito com o desenvolvimento social e pedagógico das nossas crianças, pois estará localizada em frente a uma escola. Mais uma ajuda do deputado Laércio Oliveira. A população é muito grata por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo em Brasília em prol da nossa cidade”, disse Marcel Souza.

Ruas pavimentadas

Além disso, em janeiro foram pavimentadas 14 ruas em várias localidades. Os recursos foram viabilizados pelo deputado Laércio através da Codevasf. “A gente só tem agradecer e reiterar os pedidos apresentando demandas da nossa cidade para obras estruturantes, demandas da saúde, e esperamos que ele continue sendo um parceiro estratégico. Laércio é um parlamentar atuante, que prioriza o seu mandato em favor dos sergipanos, e em especial o povo de Campo do Brito”, concluiu.

TCE I

Com a proximidade do período carnavalesco, os gestores sergipanos devem atentar para as determinações do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) quanto às despesas com festividades. De acordo com a Resolução nº 295, de 2016, é vedada a realização de eventos festivos “quando da decretação do estado de calamidade pública ou em caso de inadimplência com os servidores públicos”. A Resolução do TCE detalha ainda uma série de documentos que devem ser remetidos ao órgão em caso de realização de gastos com festividades.

TCE II

A hipótese de inadimplência, segundo o dispositivo, restará configurada sempre que, “a partir do quinto dia útil após o vencimento, estiver pendente o pagamento de quaisquer direitos ou benefícios remuneratórios de servidores públicos do quadro ativo ou inativo, tais como salário e décimo terceiro”. Também é considerado inadimplente o ente que “deixar de repassar à previdência social, no prazo e na forma legal, as contribuições devidas em razão de seus servidores”.

Flávio Conceição

Para o presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição, além da norma vigente, deve-se levar em consideração a atual situação da pandemia como impedimento para esse tipo de gasto com recursos públicos. “Sabemos que o Governo do Estado já impôs uma série de medidas restritivas para o mês de fevereiro e período carnavalesco, mas não custa reforçar as exigências previstas pela Resolução do TCE e que devem ser de conhecimento de todos os jurisdicionados”, afirma o conselheiro.

Gustinho Ribeiro I

O deputado federal Gustinho Ribeiro esteve no Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), em Aracaju, para entrega de caçambas para municípios sergipanos. As cidades de Campo do Brito e Moita Bonita receberam os veículos que servirão para diversos serviços realizados nos municípios. Os prefeitos Marcell Moade, de Campo do Brito; e de Moita Bonita, Dr. Vagner; além de diversas lideranças políticas participaram da solenidade.

Gustinho Ribeiro II

O deputado Gustinho Ribeiro destacou o seu empenho em colaborar com os municípios sergipanos. “Por você, estamos buscando meios de fazer com que nossas cidades possam voltar a se desenvolver diante da crise que estamos enfrentando. É importante que possamos ser instrumentos de apoio para nossas cidades. Por Sergipe, nosso mandato está à disposição para isso”, garantiu.

Maria Mendonça I

A deputada estadual Maria Mendonça solicitou, por meio de Indicação, a instalação de um Posto Policial no Povoado Serra do Machado, situado em Ribeirópolis. “Não estamos falando apenas de Serra do Machado, que é o maior povoado do município, mas, também, dos que ficam em seu entorno, como Esteios, Fazendinha, Ouricuri, Ladeira Grande, Serrinha e João Ferreira”, citou, ressaltando que a propositura já foi protocolizada na Assembleia Legislativa.

Maria Mendonça II

A parlamentar ressaltou que em Serra do Machado estão a Fundação Pedro Paes Mendonça e a Fábrica de Brinquedos Estrela, responsáveis pela maioria da circulação econômica da localidade, daí a necessidade de um olhar mais atento para garantir segurança à toda população.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel esteve na sede estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para tratar sobre o convênio n° 0161/2018, referente ao programa de Sistema de Abastecimento de Água (SAA), que irá beneficiar a população do município de Poço Verde, no alto sertão sergipano. Em reunião com o superintendente Waldoilson Leite, o parlamentar buscou informações acerca do andamento das ações do programa.

Luciano Pimentel II

“Recebemos essa demanda do vereador Tarcísio Fontes, um político atuante e atento às necessidades do povo de Poço Verde. Ele entrou em contato com o nosso mandato e pediu que pudéssemos intermediar o diálogo com a Funasa em Sergipe. Diante da relevância deste tema, solicitamos a agenda com o superintendente que nos recepcionou de forma bastante atenciosa e detalhou os principais aspectos do convênio”, explica Luciano Pimentel.

Waldoilson Leite

De acordo com o superintendente da Funasa, as obras devem iniciar neste semestre. “Trata-se de um convênio de abastecimento de água que irá contemplar o Povoado Sorocaba, em Poço Verde. Em breve, estaremos entregando esse projeto analisado e aprovado para que o município realize a licitação e as obras sejam executadas. Acreditamos que ainda neste semestre as obras sejam iniciadas na localidade”, disse Waldoilson Leite.

Tarcísio Fontes

Para o vereador de Poço Verde, a reunião foi importante para esclarecer alguns pontos da execução do convênio. “O deputado Luciano Pimentel sempre se coloca à disposição da população de Poço Verde. Neste sentido, quando discutimos a problemática do abastecimento de água no município, de imediato ele se comprometeu a auxiliar nesta questão. Saímos da reunião com nossas dúvidas sanadas e a boa notícia de que em breve o povo será beneficiado através deste projeto”, afirma Tarcísio Fontes.

Sheyla Galba I

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, para falar sobre a situação da oncologia do Hospital João Alves Filho. Segundo a parlamentar, mesmo com o passar dos anos não há avanços e a situação muda, o que leva os pacientes a enfrentarem os mesmos problemas.

Sheyla Galba II

A vereadora destacou que, diante do cenário, protocolou no dia 1º de fevereiro deste ano, um ofício no Ministério Público Estadual para, junto com o órgão fiscalizador, buscar soluções para as demandas recorrentes. “Venho recebendo denúncias de mulheres de peito, de pessoas comuns da sociedade, ligações, mensagens e pedidos de socorro”, detalhou.

Sheyla Galba III

Sheyla Galba ressaltou que o início do tratamento oncológico não pode demorar e criticou o horário de funcionamento do setor de radioterapia do Hospital João Alves. “Cada dia é importantíssimo para a vida de uma pessoa diagnosticada com câncer. O aparelho Primus funcionava, ou deveria funcionar das 06h às 20h, mas algumas mulheres de peito me informaram que a máquina funciona até as 16h30. Após esse horário, começa um esvaziamento dos funcionários do setor de radiologia”, pontuou.

Sheyla Galba IV

Outro ponto questionado pela vereadora foi a quantidade de pacientes submetidos ao tratamento diariamente. “A própria gerente da radioterapia falou que a máquina atende em média 25 a 30 pessoas. Porém, quando eu fui tratada, a máquina atendia uma média de 90 pessoas. Existe um convênio com uma clínica particular, mas essa máquina poderia atender mais pessoas e reduzir custos para o Estado”, frisou.

Bloquinho I

Neste ano não tem carnaval, mas tem um bloquinho diferente que foca na saúde dermatológica da população de Aracaju, trata-se do Bloquinho da Beleza que até o dia 26 de fevereiro. Na programação promovida pela Clínica Splendore que fica no Bairro Jardins em Aracaju, o público poderá participar de sorteios de kits com produtos de cuidado para a pele, sorteio de aplicação de toxina botulínica, lives com diversos convidados e protocolos exclusivos com condições especiais.

Bloquinho II

Dra. Suyan Vasconcelos, médica e CEO da Clínica Splendore, falou sobre a oportunidade para o público. “Já que neste ano o foco não são os tradicionais festejos de carnaval devido ao agravamento da pandemia, estamos incentivando que as pessoas direcionem sua atenção para a saúde. Essa é uma excelente oportunidade de reavaliação dos nossos cuidados em âmbito geral e também da pele. O nosso ‘bloquinho’ quer estimular o bem-estar e a autoestima das pessoas”, afirma.

Bloquinho III

A participação do público tem sido intensa, e um dos posts da programação, já chega a quase 1500 comentários. “Ficamos felizes com a adesão do público na nossa ação, todos estão convidados para participar desse momento que também marca o nosso novo espaço que fica na Rua Celi Prado Oliveira, 108, Jardins”, finaliza.

Show de Paulo Ricardo

Devido ao aumento de casos de Covid-19 e às restrições impostas pelo decreto do Governo de Sergipe, o show “Voz e Violão” de Paulo Ricardo, com realização de N Produções, que estava marcado para o dia 19 de fevereiro foi adiado para o dia 1 de julho”, no Teatro Tobias Barreto. Todos os ingressos adquiridos serão válidos para a nova data.

Sucessos

Em julho, quando o músico troca o baixo pelo violão, o público vai conferir sucessos que embalam gerações, de “Olhar 43” a “Rádio Pirata” passando pelas baladas “A Cruz e a Espada” e “Tudo Por Nada”, em um show acústico e intimista. O público poderá, ainda, escutar os hits “Dois”, “London, London”, “Flores Astrais”, sucesso do Secos & Molhados, além de um feat super especial, Zeeba, na faixa “Eu Não Sei”, parceria dos dois, lançada no “Novo Álbum” de 2016.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]