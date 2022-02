Prefeito Cristiano Viana participa de sessão na Câmara na reabertura dos trabalhos em Simão Dias

Na 1ª sessão ordinária do retorno do recesso parlamentar, na noite da última terça-feira, 15 de fevereiro, na Câmara Municipal de Simão Dias, o prefeito Cristiano Viana (PSB) participou da abertura dos trabalhos legislativos de 2022.

Na ocasião, o gestor simãodiense saudou a presidente do poder legislativo, Irailde Souza e os demais parlamentares da Casa de Leis, e abordou acerca de temas importantes do município.

Cristiano destacou os investimentos em Educação como o processo licitatório para aquisição do fardamento escolar, da merenda escolar e a Agricultura Familiar, assim como a licitação já realizada para o transporte escolar e universitário. O prefeito também evidenciou a reforma das escolas municipais para o retorno das aulas presenciais ainda no primeiro semestre desse ano.

O gestor discorreu sobre o planejamento da Secretaria de Administração para o pagamento do salário antecipado de todos servidores comissionados, efetivos ou contratados e a valorização do Esporte com ênfase no 1º Campeonato de Futsal de Simão Dias.

Cristiano fez um apelo para que as pessoas compareçam para se vacinar contra a Covid-19; abordou sobre o sucesso do Segundo Turno da Iluminação; melhorias nas estradas vicinais; calçamento de diversas ruas na cidade e nos povoados; perfuração e manutenção de poços artesianos, a exemplo do chafariz na região da Baixada; reforma do Cemitério São João Batista e as demais obras em andamento por meio do Programa Acelera Simão Dias.

Para 2022, o prefeito garantiu que encaminhará o novo estatuto do Servidor Público municipal para aprovação da Câmara de Vereadores, bem como lançará o Acelera Simão Dias 2, com um montante maior de investimentos.

Assessoria de Comunicação