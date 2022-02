Prefeito de Campo do Brito agradece apoio de Laércio Oliveira

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) cumpre agenda esta semana atendendo prefeitos para debater medidas que busquem o desenvolvimento dos municípios. Um dos gestores que estiveram com o parlamentar foi Marcel Souza, de Campo do Brito. Ele fez questão de agradecer os recursos destinados para o município, que foram utilizados para a construção de uma quadra poliesportiva e a pavimentação de 14 ruas.

“Essa semana nós assinamos a Ordem de Serviço para a construção da quadra poliesportiva do Povoado Boa Vista, que era um desejo antigo da comunidade. Será uma área para a prática do esporte, para o lazer da nossa juventude. Essa obra também vai contribuir e muito com o desenvolvimento social e pedagógico das nossas crianças, pois estará localizada em frente a uma escola. Mais uma ajuda do deputado Laércio Oliveira”, disse Marcel Souza.

Além disso, em janeiro foram pavimentadas 14 ruas em várias localidades. Os recursos foram viabilizados pelo deputado Laércio através da Codevasf. “A gente só tem agradecer e reiterar os pedidos apresentando demandas da nossa cidade para obras estruturantes, demandas da saúde, e esperamos que ele continue sendo um parceiro estratégico. Laércio é um parlamentar atuante, que prioriza o seu mandato em favor do sergipanos, e em especial o povo de Campo do Brito”, concluiu.

Foto assessoria

Por André Carvalho