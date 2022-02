Presidente do BNB vem a Sergipe para agenda com setor produtivo

O presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, vem ao estado de Sergipe nesta quinta-feira (17), para cumprir agenda de compromissos com equipes estaduais, empresariado e representantes do setor produtivo. Em pauta, estão previstos o anúncio do orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para o estado, assinatura de contrato de crédito e visitas a empresas e representantes do setor produtivo.

É a primeira vez que o presidente vem ao estado, como parte de roteiro pela área de atuação do BNB, depois de tomar posse no cargo em janeiro. O Banco atua na Região Nordeste e no Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O primeiro compromisso será um encontro com gestores locais, para avaliação de resultados financeiros de 2021. O Banco do Nordeste dispõe de previsão orçamentária de R$ 2 bilhões para aplicações em Sergipe em 2022, sendo R$ 1,36 bilhão com recursos do FNE e R$ 660 milhões para o programa de microcrédito urbano (Crediamigo).

Em seguida, o presidente José Gomes e o superintendente estadual César Santana farão visitas a empresas e representantes de entidades de classe, como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese). Também será realizada assinatura de contrato de crédito com um grupo empresarial.

Aplicações em Sergipe

Em 2021, o Banco do Nordeste aplicou mais de R$ 1,8 bilhão em Sergipe. O resultado ultrapassa em mais de 20% o recorde do ano anterior. Somente com recursos do FNE, o total é de R$ 1,2 bilhão em aplicações. Com os programas de microfinanças, foram aplicados R$ 616,9 milhões no estado, sendo R$ 484,4 milhões pelo Crediamigo (urbano) e R$ 132,5 milhões pelo Agroamigo (rural). De janeiro a dezembro, o FNE atendeu a empresas e empreendimentos rurais dos 75 municípios sergipanos.

