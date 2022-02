Problemas cardíacos acendem o alerta no pós-Covid

O caso do jogador Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Bayern de Munique, ganhou notoriedade em todo o mundo. O atleta foi afastado após ser diagnosticado com miocardite pós-Covid, uma inflamação do miocárdio que tem surgido em pacientes infectados com o novo coronavírus. O caso ganhou repercussão internacional e gerou debates entre os cardiologistas.

De acordo com a cardiologista cooperada Unimed Sergipe, a médica Tânia Andrade, a miocardite é uma inflamação que ocorre no coração e, geralmente, é ocasionada por uma infecção viral. “A miocardite não é só uma sequela, ela faz parte do quadro da Covid-19. Em vez da doença levar a uma reação inflamatória no pulmão, ela pode pegar o tubo digestivo ou o miocárdio durante a fase aguda da infecção e esse paciente pode pulsar com a miocardite, se prolongando, porque esse problema não se resolve rápido. É um ciclo de três a seis meses”, explica Tânia.

Ainda de acordo com a cardiologista, que atende no Centro de Diagnóstico da Unimed Sergipe, a miocardite proveniente da infecção por Covid-19 pode acometer, inclusive, quem nunca sofreu antes de algum problema cardíaco.

“O que a gente está vendo com mais frequência é que muitas vezes a pessoa nem foi diagnosticada com Covid, mas a gente supõe que pode ter ocorrido de forma assintomática e quando investigamos, vemos que no núcleo familiar houve casos positivos. Estamos constatando nos ecocardiogramas como derrame pericárdio, que é uma das formas de apresentação. Às vezes, associado com derrame pleural ou não. Essa forma tem se apresentado frequentemente”, pontua a profissional.

Pós-Covid

Além da miocardite, outros problemas cardíacos estão sendo frequentemente registrados pelos cardiologistas em pacientes com Covid-19 ativa ou já curada, como as arritmias com diversas formas de apresentação, tanto em pessoas que nunca haviam registrado o problema antes, como em pacientes que já eram cardiopatas antes da infecção com o coronavírus. Após a cura do quadro de Covid-19, Dra. Tânia aconselha estar atento aos sinais que podem demandar uma consulta a um cardiologista.

“Não existe um único sintoma, é um conjunto deles. Então, no pós-Covid, se você persistir com cansaço, com dispneia, que é a dificuldade para respirar, se persistirem sintomas de palpitações recorrentes, sintomas, inclusive, da fase aguda da Covid, é um sinal de alerta para realizar uma consulta com um cardiologista e iniciar uma investigação. Também é importante nos casos em que a Covid não tenha apresentado sintomatologia nenhuma, mas que estes sintomas aparecem após o vírus não ser mais detectado no organismo”, completa a médica.

Fonte e foto ascom Unimed