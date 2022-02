Procon Aracaju disponibiliza nova pesquisa de preços do gás de cozinha na capital

Para a coleta de dados, foram visitados 30 diferentes estabelecimentos comerciais, em Aracaju. Na tabela pode ser observada, inclusive, a variação de preços a partir da forma de pagamento, com destaque para os maiores e menores valores praticados para o pagamento à vista ou a prazo.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, indica que o maior valor encontrado para o produto foi de R$ 110,00, para pagamento à vista, e R$ 115,00 para o pagamento a prazo. Já os menores preços foram de R$ 92,00, para pagamento à vista, e R$ 96,00, para pagamento à prazo.

“É importante observar que os preços expostos na tabela podem sofrer variações a depender da cobrança de taxas de entrega, que, inclusive, podem variar”, acrescenta Igor Lopes, explicando que o levantamento considera os valores aplicados para a retirada do botijão nos estabelecimentos.

Confira a pesquisa completa

Canais de atendimento

Para sanar dúvidas ou registrar denúncias e reclamações, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151 ou a linha telefônica 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail [email protected] Todas as pesquisas realizadas pelo órgão podem ser consultadas através do site procon.aracju.se.gov.br