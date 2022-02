Rafa Kalimann arranca suspiros dos internautas com fotos sexies

A influencer Rafa Kalimann, de 28 anos, arrancou suspiros dos internautas ao postar fotos sexies em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira. Num dos cliques, a apresentadora do Rede BBB aparece sem camisa, com apenas uma jaqueta e minissaia. Na legenda, ela postou apenas um emoji de um coração em chamas. Logo ela começou a receber elogios.

No segundo clique, Rafa aparece de pé, dessa vez vestindo uma camiseta. E no terceiro, a ex-BBB abre um sorriso. Entre as pessoas que reagiram à publicação, está a atriz Maisa, que postou um emoji de carinha com corações.

Nesta segunda, Rafa já havia aumentado a temperatura ao mostrar o bronze em dia pouco antes de sair para apresentar o Central BBB. Ela compartilhou fotos em que surgiu de costas, cabelos presos, usando um biquíni fio dental de cortininha laranja.

O Globo