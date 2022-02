Rodrigo Valadares reforça apoio ao Movimento Polícia Unida

Na manhã desta quarta-feira, 16, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, veio a público mais uma vez reforçar o seu apoio ao Movimento Polícia Unida que há mais de um ano e meio tem lutado pelo adicional de periculosidade e reestruturação da carreira, direito que já está garantido nas constituições Federal e Estadual, restando somente a regulamentação no Estado.

“Queremos aqui demonstrar todo o nosso apoio a essa categoria que merece todo reconhecimento. Policiais são agentes de segurança que correm riscos de vida diariamente e devem usufruir de seus direitos”, disse.

Na última terça (15) os policiais chegaram a realizar mais um ato, percorrendo as avenidas Oviêdo Teixeira e Sílvio Teixeira, Avenida Adélia Franco e finalizando o percurso no Palácio dos Despachos, em Aracaju, onde conseguiram protocolar um ofício solicitando uma audiência com o governador Belivaldo Chagas, prevista para acontecer hoje.

O parlamentar aproveitou para declarar as suas expectativas diante da nova reunião, se colocando a disposição para fazer cobranças, caso seja necessário. “Esperamos que o Governador tenha compromisso com cada profissional desse e atenda as solicitações. Além disso, estamos aqui para ajudar a cobrar e nos somar a essa luta”.

Por Luísa Passos