SEIAS e Instituto de Identificação/SSP ampliam parceria para atendimento de usuários de serviços socioassistenciais

Com a ampliação da parceria, os dois órgãos buscam facilitar o acesso da população em situação de rua e de vulnerabilidade social atendida nos equipamentos mantidos pela SEIAS, como o Restaurante Popular Padre Pedro, a Casa de Passagem e os Abrigos

A Secretaria de Estado da Inclusão Social e o Instituto de Identificação da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) planejam ampliar a parceria na emissão de carteiras de identidade para o público socialmente vulnerável. Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (15) entre a secretária Lucivanda Nunes; o diretor do Instituto, Jenilson Gomes; e a Diretoria de Inclusão e Direitos Humanos da SEIAS, o funcionamento do Posto do RG Inclusivo localizado na sede da SEIAS foi avaliado, e foram discutidas possibilidades de melhorias na estrutura do serviço e performance de atendimento.

Com a ampliação da parceria, os dois órgãos buscam facilitar o acesso da população em situação de rua e de vulnerabilidade social atendida nos equipamentos mantidos pela SEIAS, como o Restaurante Popular Padre Pedro, a Casa de Passagem e os Abrigos. De acordo com a secretária Lucivanda Nunes, existem usuários identificados necessitando dos serviços do Instituto. “No Padre Pedro, por exemplo, temos uma população grande que já está cadastrada, e identificamos essa demanda. Pretendemos levar esse serviço até eles já a partir de março”, afirmou.

Segundo Jenilson Gomes, a ideia é justamente fazer o serviço chegar ao cidadão que realmente precisa. “Hoje, a tecnologia utilizada pelo Instituto de Identificação permite que, independente de qual seja a natureza do serviço [primeira ou segunda via, maior ou menor de idade], o atendimento possa acontecer lá na ponta e, dessa forma, a gente garante a segurança do processo e garante que o cidadão tenha acesso a esse serviço. No período de pandemia, onde é tudo muito restrito, especialmente o cidadão em condição de vulnerabilidade tem muito mais dificuldade em alcançar o Instituto de Identificação; então essa parceria com a Inclusão Social é fundamental, para que a gente consiga levar o serviço até esse público”, concluiu o diretor do Instituto de Identificação.

Fonte e foto assessoria