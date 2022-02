Vacinação itinerante contra a Coviid-19 começa nessa quinta-feira em Nossa Senhora do Socorro

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e em parceira com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), lança mais uma estratégia de vacinação contra a covid-19 para conter o número de infectados no município e para incentivar à população a completar o calendário vacinal. Desta vez, o município levará para as comunidades o Carro da Vacina.

No primeiro ciclo, a campanha acontecerá de 17 a 24 de fevereiro, iniciando pelo Restaurante Popular, onde o veículo ficará disponível para a população das 8h às 12h. “Temos uma grande preocupação com a população que ainda não tomou a vacina, principalmente com a que vive em situação de vulnerabilidade social. Por isso, criamos essa estratégia para alcançar mais pessoas para a vacinação”, disse Carminha Paiva, secretária de Assistência Social.

O Carro da Vacina irá oferecer a 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra a covid-19, para pessoas acima de 12 anos, sem e com comorbidades, e que estejam no período determinado para tomar as doses do imunizante. A partir do próximo dia 22, o veículo irá circular, em datas específicas (ver imagem) pelas principais ruas do Conjunto Jardim, Parque dos Faróis, Piabeta e Albano Franco. É importante que quem for se vacinar esteja com o CPF, Cartão do SUS e Cartão de Vacina.

Foto assessoria