Vereador pede que conselhos de medicina e de enfermagem fiscalizem maternidade e hospital

O vereador Vilânio do Treze durante entrevista ao radialista Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto no início da tarde desta terça-feira (15), informou que através de indicação solicitou fiscaliza dos conselhos regionais de enfermagem e medicina do estado que possam fiscalizar a maternidade Zacarias Junior, esta, alvo de constantes denúncias de mau atendimento, salários atrasados dos servidores, plantão sem médico obstetra entre outros. “Quase todos os dias a gente recebe denúncias de mulheres que tentam dar a luz na maternidade Zacarias Junior e não conseguem, seja por falta de médico ou por plantão sem escala médica”, apontou o vereador.

Segundo o parlamentar, as denúncias também são constantes sobre o atendimento lento do Hospital Nossa Senhora da Conceição. “Teve pessoas de Tobias Barreto que buscaram atendimento para realização de um teste da esteira ergométrica, algo simples, essas pessoas chegaram na parte da manhã e foram atendidas quase as 20hrs, inaceitável”, pontuou, Vilânio, informando mais adiante que a situação piora quando se trata do Hospital Universitário de Lagarto, que também sofre com muitas denúncias por falta de atendimento na chamada “Porta aberta”.

A maternidade Zacarias Junior é administrada pelo esposo da deputada Gorete Reis, que recentemente informou do envio de R$ 400 mil reais para a unidade.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição é administrada pela Associação Hospitalar de Sergipe, e tem forte ligação com o deputado Federal Fábio Reis, este, enviou somente o ano passado mais de 1 milhão de reais para referida unidade.

“As pessoas estão buscando atendimento médico na porta aberta do HU e simplesmente são informados que não tem médico, isso precisa ser fiscalizado”, concluiu, o vereador.

A produção do Programa Rádio Verdade na Eldorado FM tentou contato com as unidades em questão.

O Hospital Universitário através da assessoria de comunicação informou que adota todos procedimentos cabíveis e necessários para um bom atendimento e que está a disposição do vereador e das autoridades para qualquer esclarecimento.

As outras unidades não se manifestaram até o momento.

Por: Lucas Brasil