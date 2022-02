A frágil unidade governista

Por Adiberto de Souza *

Decidido a permanecer no cargo até o fim do mandato, o governador Belivaldo Chagas (PSD) vai cortar um dobrado para manter a unidade do grupo sob a sua liderança. As disputas internas pela indicação dos candidatos majoritários têm fragilizado o espírito de união dos governistas, deixando claro que alguns dos preteridos podem pular a cerca pras bandas da oposição. Quem garante que Jackson Barreto (MDB) participará dos comícios da situação se não lhe permitirem se candidatar ao Senado? Aliás, essa suspeita aumentou depois que o experiente emedebista bateu na porta do presidenciável Lula da Silva (PT) visando sondá-lo sobre a possibilidade de ser aceito no palanque petista. E por que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), permaneceria com os governistas se lhe negarem o direito de disputar a sucessão estadual? Portanto, apesar de os situacionistas insistirem em divulgar que estão unidos, se Belivaldo Chagas não abrir os olhos terá muita dificuldade para impedir o estouro da boiada. Crendeuspai!

Remédio para a crise

O Senado aprovou, ontem, o Projeto de Lei que garante o financiamento emergencial do transporte público. A proposta vai agora para votação na Câmara dos Deputados. Defendido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o PL institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas, garantindo o repasse de recursos da União aos estados, Distrito Federal e municípios. A grana assegurará a gratuidade aos maiores de 65 anos, prevista na Constituição. O prefeito de Aracaju e presidente da FNP, Edvaldo Nogueira (PDT), comemorou a votação no Senado: “Estamos dando um grande passo para acabar com esta grave crise que afeta o transporte público de todo o país”. Ah, bom!

Na terrinha

E quem está em Aracaju é o presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa. O fidalgo veio cumprir agenda com o pessoal do BNB e representantes do setor produtivo. Gomes da Costa também anunciará o orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para Sergipe. O BNB dispõe de previsão orçamentária de R$ 2 bilhões para aplicações em Sergipe agora em 2022, sendo R$ 1,36 bilhão com recursos do FNE e R$ 660 milhões para o programa de microcrédito urbano, o famoso Crediamigo. Maravilha!

Quer ser imortal?

Termina nesta quinta-feira o prazo para quem pretende concorrer à cadeira número 30 da Academia Sergipana de Letras. A vaga surgiu com a morte do acadêmico Luiz Fernando Soutelo, ocorrida no dia 3 de janeiro último. Entre as várias atividades públicas que exerceu, o professor Soutelo presidiu o Conselho Estadual de Cultura. A Academia não informou o número de inscritos até agora para disputar a cadeira de imortal. Tá interessado em ser um acadêmico? Cruzes!

Sinal verde do Psol

O Psol deu sinal verde para o advogado Henri Clay disputar o Senado. O “sim” foi sacramentado, ontem, pelo pré-candidato a governador de São Paulo, Guilherme Boulos, e o presidente nacional do partido, Juliano Medeiros. Ambos qualificaram a pré-candidatura de Henri Clay como um projeto de grande importância estratégica para o propósito de reconstrução do país. “Esta é uma prioridade nacional do Psol, em virtude da viabilidade eleitoral de Henri Clay e dos compromissos políticos que essa pré-candidatura representa para o resgate dos direitos sociais e da soberania nacional”, disse Boulos. Aff Maria!

De olho na janela

Ainda presidente estadual do Democratas, José Carlos Machado não tem certeza se permanecerá no União Brasil, legenda criada graças à fusão do DEM com o PSL. Entrevistado pela competente jornalista Rita Oliveira, Machado deixou transparecer que pode aproveitar a janela partidária para trocar de sigla: “Se couber no projeto, fico. Senão, sigo outro caminho”, revela. Disposto a disputar uma cadeira na Câmara Federal, Machadão confessa já ter sido convidado por vários partidos, mas ainda não se definiu se sai ou fica no União Brasil. Marminino!

Grana antes da folia

O servidor estadual vai cair na gandaia carnavalesca com dinheiro no bolso. É que o governo começa a pagar a folha deste mês na próxima quarta-feira. Neste dia, recebem a merreca os aposentados e pensionistas. Na quinta-feira, a grana chega nas contas do pessoal ativo das Secretarias de Educação, da Saúde e das fundações da Saúde. Finalmente, na sexta-feira, os servidores ativos das demais Secretarias, fundações, autarquias e empresas botam a mão nos caraminguás. O governo também vai pagar, junto à folha, 50% do 13º salário de 2022 aos aniversariantes deste mês. Supimpa!

Queimando lenha

Com o botijão de gás sendo vendido por até R$ 115,00, conforme pesquisa do Procon de Aracaju, tem sido cada vez maior o número de famílias usando o precário e poluente fogão a lenha. Muita gente também arrisca a vida utilizando álcool para cozinhar o pouco de comida que consegue. Não bastasse as dificuldades para adquirir algum alimento, os deserdados pela sorte ainda têm que se virar nos tinta para cozinha-lo. Enquanto isso, os bem alimentados congressistas discutem fórmulas mágicas para derrubar o preço do gás de cozinha. Home vôte!

Jurado de morte

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) está denunciando a existência de um plano para assassinar o governador Belivaldo Chagas (PSD). Segundo publica o portal Faxaju, o parlamentar disse que uma pessoa planeja matar o gestor sergipano e depois cometer suicídio: “Eu sei tudo com detalhes e vou comunicar ao secretário da Segurança Pública, João Eloy”, diz Carvalho. O deputado ressalta, porém, que a ameaça ao governador não tem nada a ver com o Movimento Polícia Unida. Misericórdia!

Regabofe político

O pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT) está convidando jornalistas e radialistas para um café da manhã. A comilança está agendada para a próxima segunda-feira, num luxuoso hotel da Orla de Aracaju. Segundo a assessoria do petista, o objetivo do comes e bebe é “apresentar e receber ideias visando compor a plataforma digital “Sergipe de Todos”, projeto de governo a ser construído com a participação popular. Então, tá!

Noite de autógrafos

E o jornalista Cristian Góes promove, hoje, uma noite de autógrafos virtual. “Quem somos nós na fila do pão? A fabricação dos invisíveis na história do Brasil” é o segundo livro do comunicador, que propõe um percurso crítico para discutir o “Outro” e as identidades. O lançamento está marcado para às 19h30, no Instagram no autor @josecristiangoes, com retransmissão no @_segrase, contando com a participação da jornalista e escritora Cândida Oliveira. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 5 de abril de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias