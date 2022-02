As ideologias em segundo plano

Diógenes Brayner – [email protected]

Apesar do silêncio em torno da sucessão estadual, a quarta-feira foi um dia de muitas especulações em torno da formação de um novo cenário, embora na núcleo dos blocos não haja excesso de fatos novos. A visita que o ex-governador Jackson Barreto (MDB) fez ao ex-presidente Lula (PT), em São Paulo, não surgiu como novidade, porque JB sempre teve acesso ao ex-presidente. Foi lá anunciar sua candidatura ao Senado, com disposição de ajudar a Lula no Congresso, caso ambos sejam eleitos em 2022. Deixou claro que vai à disputa para ajudar no retorno do ex-presidente ao Planalto.

A conversa foi boa, demorada e participaram dela a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o vice-presidente Marcio Macedo, ex-deputado federal por Sergipe e que ainda não definiu candidatura este ano. As conversas rolaram, os três participaram, mas Lula não chegou a dizer – nem diria a outro pré-candidato – “dispute que eu lhe apoio”. A conversa foi descontraída, lógico! Jackson não é um estranho a Lula e os dois se conhecem de outros embates políticos, inclusive nas disputas presidenciais dele e da ex-presidente Dilma Rousseff e ficou um triz de possibilidade de tudo acontecer, mas depois de conversas com a executiva da sigla em Sergipe e dentro de um levantamento de toda a arquitetura política do País.

Jackson Barreto está no MDB e a dúvida é se ele fica ou sai do partido. A sigla vem buscando caminhos para manter um bom número de deputados federais em todo o País, inclusive Sergipe, onde Fábio Reis trabalha para se reeleger à Brasília e, como todos os demais partidos, tem dificuldade da formação de uma chapa que garanta absoluto sucesso. Percebe-se a olhos nus que, apesar da amizade, ideologicamente os Reis e JB não têm afinidade, tanto que os primeiros não abrem mão de acompanhar a base aliada e declara abertamente seu candidato a governador, deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

Jackson Barreto não relata nomes de sua preferência ao Governo, mas não deixa de falar que acompanha o grupo, hoje sem tamanha convicção, até por considerar que não existe uma definição de posicionamento político, em razão de manter segmentos de posições políticas diversas. Para disputar o Senado, Jackson terá que filiar-se a uma sigla que integre a Federação formada pelo PT, PSB, PCdoB e PV, pelos quais ainda não se manifestou. Enquanto isso, o próprio Lula, na Bahia, trabalha por uma composição com o PSD, independentemente de como se comporte politicamente os seus integrantes e assim fará em outros Estados, como já aconteceu em Pernambuco, onde o PT resolveu apoiar candidatura a governador do PSB, para que seja eleito sem os pruridos de uma ideologia hoje não tão arraigada na cabeça, corpo e membros dos políticos que naturalmente visam o Poder.

Lula quer o PSD

Segundo a Folha de São Paulo, edição de ontem, “em uma articulação para trazer o PSD para o palanque de Lula (PT) ainda no primeiro turno da eleição presidencial, o PT avalia abrir mão da candidatura própria na Bahia, maior estado governado pelo partido”.

*** No novo arranjo, o senador Jaques Wagner (PT) abriria mão de sua candidatura para apoiar o também senador Otto Alencar (PSD) para o governo do estado, tendo o governador Rui Costa (PT) como candidato ao Senado.

Minas, Rio e Sergipe

A possibilidade de abrir mão da candidatura própria na Bahia, estado governado pelo PT há 16 anos, serviria como um aceno para atrair o PSD de Gilberto Kassab -partido que está na mira de Lula.

*** O PT também discute um possível apoio a candidatos do PSD em outros estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe.

Construção política

Perguntado sobre seu lançamento a pré-candidato a presidente pelo Cidadania, como fica a relação do partido com o Podemos e quem disputa o Governo pelo sigla em Sergipe, o senador Alessandro Vieira respondeu: “que a construção política segue em esfera nacional e também na estadual”.

*** – Teremos no sábado um novo debate sobre federação no Cidadania. Depois vamos avançar na decisão de nomes e candidaturas. Ainda tem muita coisa para ser ajustada.

Quais as legendas?

Alessandro Vieira não falou com quais legendas o Cidadania faria a Federação. Disse “que ainda estamos em discussão e essas definições devem acontecer mais adiante”.

*** O debate do sábado é para analisar propostas feitas pelo PSDB, Podemos e PDT para formação da Federação.

*** Pelo menos em relação ao PDT a Federação trará problemas em Sergipe, porque Edvaldo Nogueira preside o partido e é pré-candidato a governador.

PDT desconhece

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse ontem que nunca ouviu falar nessa história, “mas como não fui à Brasília essa semana, não sei se ocorreu algo.”

*** Fábio acrescentou que “acabei de falar com o líder deputado André Figueiredo, do Ceará, que me confirmou não existir nenhuma conversa com o União Brasil.”

Martelo Batido

O deputado Luciano Bivar, presidente do novo partido União Brasil, anunciou ontem no Congresso em Foco, que o “martelo está batido” para Federação com o MDB.

*** O presidente do MDB em Sergipe, Sérgio Reis, disse que “aqui no Estado não haverá problemas agora, porque estamos todos no mesmo palanque”.

Se firmar firmou

Sérgio Reis, que esta acompanhando tudo, disse que “só teria problemas se estivéssemos apoiando candidatos diferentes ao Governo”.

*** Sobre a posição de emedebistas como Jackson Barreto, Sergio Reis diz que a “decisão vem de cima pra baixo. Da nacional para os Estados. Não há o que fazer: se firmar firmou e temos que cumprir”.

Visita de JB repercute

A visita de Jackson Barreto (MDB) ao presidente Lula (PT) provocou algumas conversas de bastidores. Correligionários seus e alguns petistas militantes não viram razão para esse encontro “figurativo”, como disse um deles.

*** Petistas contrariados deixam claro que não aceitam JB como candidato ao Senado numa chapa liderada por Rogério Carvalho (PT): “não faz sentido porque ele é da base adversária?”

*** Membros da base aliada admitem que Jackson queira se “valorizar para integrar a chapa majoritária governista, o que nós não aceitaremos”.

JB via Marcola

Para conversar com o presidente Lula, o ex-governador Jackson Barreto agendou com o secretário Marcos Aurélio (Marcola) e foi acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o vice-presidente Marcio Macedo.

*** Na semana passada, antes de viajar, Jackson teve uma conversa com petistas e um deles avisou: “para o PT apoiar sua candidatura ao Senado, você terá que votar em Rogério”.

*** Jackson ponderou: “primeiro vamos conversar com Lula para ver, só depois me pronunciarei sobre isso”.

Eleição complicada

Nos cálculos de um ex-deputado federal, os partidos terão muita dificuldade para eleger dois deputados: “será uma das eleições mais difíceis de todos os tempos”.

*** Segundo o parlamentar, um partido terá que somar 200 mil votos para eleger até dois deputados. “Em Sergipe, poucos terão esta força eleitoral”.

Reunião na sexta-feira

O Partido dos Trabalhadores realiza um ato amanhã, no Iate Clube de Aracaju, junto com os partidos da Federação – PSB, PCdoB e PV.

*** O objetivo é apresentar a plataforma de Governo ‘Sergipe Pode Mais’. Não será o programa de Governo, mas projetos que futuramente serão postos como propostas.

Sergipe na Unale

O Estado de Sergipe continuará sendo bem representando na União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

*** É que o deputado estadual Luciano Pimentel segue à frente da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo da entidade, conduzindo debates importantes sobre o cenário econômico e as perspectivas para recuperação do setor turístico.

*** Além de presidir esta Secretaria, o deputado é membro do Conselho Fiscal da Unale. Quem acompanha o trabalho de Pimentel sabe que ele é um parlamentar realmente qualificado para divulgar, através das ações da Unale, o nome de Sergipe.

Giro pelas redes sociais

Revista Fórum – Médico filma homem negro acorrentado e debocha: “Vai ficar na minha senzala”.

Ancelmo Góes – Carlos Bolsonaro vota contra o ‘Dia Municipal de Combate às Notícias Falsas’ no Rio.

Igor Gadelha – Câmara já tem enxurrada de projetos contra programa de “mineração artesanal” de Bolsonaro.

Blog do Noblat – Deputado algoz de Bolsonaro é vice-presidente do grupo: “evangélico, sim; bolsonarista, nem a pau!”

Agência Brasil – Itália emite mandado de prisão internacional para Robinho. Condenado por estupro, jogador pode ser preso se sair do Brasil.

Lia de Souza – Queria realmente entender o porquê do coturno!!! Será que o excremento quis impressionar o Putin, ou é apenas um idiota querendo aparecer?

Sensacionalista – Após homenagear soldados soviéticos, Bolsonaro é colocado na lista de comunistas.

Henrique Fragoso – Eu abomino Alckmin e mesmo assim a ideia de vê-lo como vice na urna não chega nem perto do asco que eu sinto da ideia de votar nulo depois de quatro anos de Bozonazi.