Assessoria nega morte cerebral de Paulinha Abelha: “Fake news”

A cantora Paulinha Abelha, que teve uma piora clínica nas últimas 12 horas e está em coma na UTI do Hospital da Unimed Sergipe, ainda aguarda transferência para outra unidade. De acordo com a assessoria de imprensa de Clevinho Santos, marido da artista, o problema de saúde da integrante da banda de forró Calcinha Preta começou na semana passada.

“Ela passou mal em São Paulo e quando chegou aqui fez alguns exames e se constatou uma alteração no rim. Ela precisou, então, ficar internada. No momento não temos condições de dar entrevistas. Infelizmente, a Paulinha teve uma piora nas últimas 12 horas, está em coma”, disse a assessoria a Quem, na noite desta quinta (17).

“Está sendo estudada uma transferência, mas o estado clínico dela ainda não permite o deslocamento. Mas, desde já, cancelo as muitas fake news de que ela está em morte cerebral. Isso é mentira”, afirmou. “Ainda estão realizando alguns exames para constatar o que de fato está deixando ela nesse estado. Com fé em Deus ela vai ficar bem!”

Paulinha, de 43 anos, se tornou integrante da Calcinha Preta em 1998. Ela já se desligou da banda duas vezes para focar em outros projetos, mas retornou e, desde 2018, permanece no grupo de forró.

INTERNAÇÃO

A cantora foi hospitalizada na sexta-feira (11) passada, após chegar de uma turnê com a banda em São Paulo. A atualização do estado de saúde da artista foi feita através das redes sociais nesta quinta-feira (17). “O Hospital da Unimed Sergipe informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma. Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas, por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento”, diz a nota, publicada no perfil oficial do grupo. “Precisamos que todos reúnam forças e boas vibrações para que nossa corrente positiva de amor e intercessão chegue até Paulinha e nossa abelha se recupere!”, pediu a equipe da banda.

O marido da artista, Clevinho Santos, postou o boletim médico da piora da cantora e pediu oração aos fãs. “Orem, por favor!”, escreveu ele que contou, na ocasião em que Paulinha foi internada, que ela passara três dias vomitando, com enjoos e tontura. De acordo com ele, os médicos fizeram uma bateria de exames e diagnosticaram uma infecção na artista. Nesta terça-feira (15), Clevinho informou que a artista apresentara melhoras e afirmou que o quadro dela não era grave.

Clevinho Santos e Paulinha Abelha (Foto: Reprodução/Instagram )

REDAÇÃO QUEM