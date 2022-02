Banese impulsiona volume de negócios do SEALBA Agro Show

Contratos realizados durante o evento tiveram como foco o custeio e o investimento na produção agropecuária, com opções para produtores rurais de todos os portes

Assinatura de contratos para custeio e investimento no agronegócio sergipano; financiamento de maquinários, como drones para aplicação de defensivos agrícolas nas lavouras; expansão dos negócios para outros estados através do atendimento a produtores rurais de Alagoas e Bahia; além do reforço da imagem de um banco sólido e parceiro do produtor rural.

Esse foi o saldo da participação do Banese no SEALBA Agro Show, feira agrícola realizada no município de Itabaiana pela Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese), de 10 a 12 de fevereiro. O evento contou com o apoio institucional do banco, que também montou um estande no Parque Cunha Menezes, onde as equipes do Espaço Banese + Agro e da Banese Corretora atenderam os produtores rurais que visitaram o local.

Um dos produtores atendidos pelo banco foi Carlos Augusto Barreto Lima, pecuarista do município de Nossa Senhora das Dores. Com 53 anos de idade e há 35 no ramo, ele aproveitou o SEALBA Agro Show para assinar com o Banese um contrato de financiamento para expandir os negócios da família.

Com o recurso, Carlos Augusto aumentará o número de matrizes em lactação da propriedade de 30 para 60 animais, dobrando também a produção de leite de 500 litros/dia para 1.000 litros/dia. Toda a produção dele é comprada pela Natville, indústria sergipana localizada em Nossa Senhora da Glória.

“Graças a esse financiamento, em uma semana, no máximo, dobrarei a produção. Sou cliente do Banese desde os 16 anos, é o meu único banco e não troco ele por nenhum outro, porque além de ser ágil, sem burocracia, oferece aos clientes um excelente relacionamento. Hoje não me sinto indo ao banco, mas indo fazer uma visita a amigos”, salientou o pecuarista. Ele aproveitou a oportunidade para parabenizar o banco pelo que chamou de “entrada maciça no agronegócio” através do Banese + Agro.

De acordo com o presidente do Banese, Helom Oliveira, a ampliação do crédito e dos serviços para o setor agro é também uma das diretrizes do acionista majoritário, o governo do Estado, para atender e apoiar um segmento que é muito importante para Sergipe, sempre com atenção às vocações produtivas de cada município e região.

“O banco tem dado suporte a pequenos, médios e grandes negócios por meio de uma série de ações que vêm sendo realizadas ao longo dos últimos anos, e uma delas é o ‘Banese + Agro’, lançada em novembro de 2021. Ao longo dos 60 anos de existência, o Banese tem sido um poderoso instrumento de suporte ao desenvolvimento econômico regional, pois nossa missão é ajudar o estado e o Nordeste a crescerem”, declara Helom Oliveira.

Expansão para o Nordeste

O gerente de Negócios do Espaço Banese + Agro, Alan Dias, explica que a boa procura pelos serviços e produtos do banco se estenderam para além da feira. “Estamos atendendo muitos clientes aqui no Espaço, inclusive, sergipanos que plantam em outros estados e não sabiam que o Banese financia operações de custeio para quem atua fora de Sergipe. Temos propostas de outras localidades que já estão em fase de finalização de projeto e serão direcionadas para o banco”, conta o gerente.

Segundo ele, outra informação que agradou o produtor rural que esteve no SEALBA Agro Show foi a de que o Banese permanece operando com os recursos já previstos dos programas federais, com taxa fixa e equalizada pelo Tesouro Nacional. Neste mês de fevereiro, o Ministério da Economia suspendeu temporariamente as operações de crédito equalizáveis, suspensão que não atingiu o Banese, que continua operando, por exemplo, com o PRONAF e PRONAMPE.

Ascom Grupo Banese