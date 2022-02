CBMSE e Sebrae lançam cartilha de Prevenção Contra Incêndio e Pânico em Estabelecimentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), lançou na manhã desta quinta-feira, (17), uma nova Cartilha de Prevenção Contra Incêndio e Pânico em Estabelecimentos Comerciais. O lançamento aconteceu na sede do Sebrae, em Aracaju. A cartilha será disponibilizada também virtualmente, visando atingir os estabelecimentos em todo o Estado.

“Essa cartilha contém informações técnicas de como fazer a regularização do estabelecimento no Corpo de Bombeiros, bem como informações importantes sobre segurança, dicas de como agir em casos de eventuais pequenos incidentes, evitando assim que se tornem incêndios de grandes proporções”, destacou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre José.

O Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e Presidente da Associação Comercial de Sergipe, Marco Pinheiro, falou sobre a importância da parceria com o Corpo de Bombeiros. “Essa parceria é estratégica, porque está tratando da segurança física das instalações e proteção da sociedade. Em nome do Sebrae, gostaria de agradecer essa parceria”, apontou.

Foto: Ascom CBM/SE

Fonte: Ascom CBM/SE