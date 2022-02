Deputado aborda incêndio em shopping e apoio ao Polícia Unida

O deputado estadual Georgeo Passos (CIDADANIA) fez um pronunciamento na Sessão Plenária Mista da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, 17, destacando dois assuntos: Incêndio em um shopping center e o apoio ao Movimento Polícia Unida.

“Utilizo a tribuna para debater sobre dois fatos e um deles é o princípio de incêndio que aconteceu recentemente na Praça de Alimentação do Shopping Riomar. Trago o tema porque temos aprovada nesta Casa uma lei que trata da presença dos bombeiros civis em diversos ambientes, entre eles, os shopping centers. Infelizmente a lei continua sendo descumprida, já que vários órgãos e empresas não efetuam a devida contratação e só damos valor a estes profissionais quando algo deste tipo acontece. Lógico que em tempo hábil os bombeiros do shopping com o auxílio dos bombeiros militares conseguiram controlar as chamas contudo, mais uma vez estamos mostrando para a sociedade sergipana a importância da aplicabilidade da lei destinada aos bombeiros civis para evitar um dano maior como já vimos casos de incêndios na capital”, frisou.

Na oportunidade, o parlamentar também comentou o impasse entre o Movimento Polícia Unida e o Governo do Estado. “Na tarde de ontem participamos da manifestação formada por homens e mulheres que trabalham na segurança pública que, em caráter pacífico, realizaram um ato pela Avenida Beira Mar para chamar atenção da população expressando a indignação com a administração estadual baseado no pleito sobre a recomposição linear da carreira. Diferente como servidores de outros poderes que obtêm reajustes, os policiais continuam nesta luta e por isso, faço o apelo ao governador para que tenha sabedoria e sensibilidade neste momento na ideia de encontrar uma solução destinada para categoria”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória/Alese