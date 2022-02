Deputado Gilmar Carvalho diz em entrevista que o governador estaria sendo jurado de morte

O deputado Gilmar Carvalho informou nesta quinta-feira (17) que recebeu a informação de que o governador Belivaldo Chagas estaria sendo jurado de morte, afirmando inclusive, que o plano para o crime já teria sido arquitetado.

Segundo o deputado, que também é radialista e apresentado do programa Impacto, na Radio Jornal, o secretário de Segurança, João Eloy, teria sido informado pelo deputado, da suposta ameaça.

Ainda segundo Gilmar, uma pessoa estaria planejando a morte do governador e em seguida cometeria suicídio. “Eu sei tudo com detalhes e vou falar com o secretário. Isso não tem nada a ver com o funcionalismo público e nem do o movimento Polícia Unida”, disse o deputado durante o programa.

Ainda durante as informações passadas, Gilmar disse que “eu já falei sobre isso com Belivaldo pessoalmente, mas ele disse vida que segue”, disse Gilmar.

Ainda segundo Gilmar, “isso é por conta da maneira de agir do governador. Belivaldo é cabeça dura. Belivaldo não deu atenção nenhuma”.