Dr. Samuel assume presidência da Secretaria das Cidades da UNALE

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA) agora responde pela gestão da Secretaria das Cidades, importante órgão da estrutura da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais.

O parlamentar foi nomeado para cumprir o mandato de presidente durante o ano de 2022, onde terá a missão de discutir o planejamento e desenvolvimento das cidades, mobilidade urbana, saneamento básico e políticas habitacionais.

A Secretaria das Cidades foi criada no ano de 2010, com o intuito de elaborar e apresentar aos demais órgãos legislativos vinculados à Pasta e integrados com a Unale, propostas sobre assuntos de interesse das cidades brasileiras e o fortalecimento de ações em defesa dos direitos e deveres dos estados.

“É mais um desafio na minha vida e uma responsabilidade que assumo com o intuito de discutir pautas do interesse de toda sociedade, principalmente de pensar em ações para o desenvolvimento dos municípios sergipanos. Por isso, eu estou muito feliz e me sinto preparado para esta nova missão”, disse o deputado.

Além de Dr. Samuel, a Secretaria das Cidades é composta pelo deputado estadual Marcelo Cabral (RR), que é o vice-Vice Presidente de Assuntos Legislativos, do deputado estadual Zé Reis (MG), que é o Vice Presidente de Assuntos Sociais e do deputado estadual Víctor Dias (PA), que assume como Secretário.

Fonte e foto assessoria