Drauzio Varella dá bronca em Eliezer. O participante da casa está com herpes labial

Mesmo com herpes na boca, o participante Eliezer não para a pegação dentro da casa do BBB. Na festa na madrugada desta quinta-feira (17.02), inclusive, ele ficou com Natália Deodato, mesmo após receber orientações da equipe médica para não fazer isso.

A repercussão nas redes sociais foram tantas que até o Drauzio Varella deu seu parecer sobre o assunto em seu Twitter hoje.

“Não. Não pode beijar com herpes e é preciso ter alguns cuidados com a ferida”, disse o médico junto com uma foto sua preocupado olhando para o computador. Será que ele estava vendo o beijo?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 67% da população mundial com menos de 50 anos tem o vírus da herpes labial. Já no Brasil, as porcentagens são ainda maiores: mais de 90% da população já contraiu o vírus.

E a transmissão pode acontecer através do beijo sim, principalmente se o vírus está ativo, se manifestando por feridas na boca.

