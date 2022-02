Energisa registrou 27 ocorrências de colisão em postes de energia somente este ano. Aracaju e Socorro lideram ranking

Aracaju e Socorro lideram ranking

Uma cena que vem se tornando comum é a colisão de veículos em postes de energia elétrica nas principais cidades de Sergipe. Levantamento realizado pela Energisa aponta que entre janeiro e fevereiro, deste ano, já foram registradas 27 ocorrências. Quando este tipo de acidente acontece, toda população próxima é prejudicada com a interrupção no fornecimento de energia, além do impacto da colisão que pode ter graves consequências para o condutor do veículo.

Em 2021, foram registradas 326 ocorrências de colisão em postes. Aracaju lidera o ranking com 82 ocorrências registradas, em seguida os municípios de Lagarto com 30 ocorrências e os municípios de Itabaiana, São Cristovão e Nossa Senhora do Socorro. Nos dados recentes de 2022, as principais cidades com ocorrências são: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itaporanga e Pirambu.

O gerente de Operação da Energisa Sergipe, Daniel Flor, orienta sobre os cuidados que o condutor deve ter para evitar choque elétrico. “Sempre que possível, deve-se evitar sair do veículo nestes casos, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos não visualizados pela vítima. Além do Samu e do Corpo de Bombeiros, é imprescindível que a Energisa seja imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa”, explica Daniel.

Ainda segundo Daniel, quem passar perto da colisão deve manter distância da rede elétrica e, por questões de segurança, não deve se aproximar de postes ou fios caídos em nenhuma circunstância, especialmente para filmar ou fotografar o acidente, evitando assim que outros riscos e acidentes aconteçam.

Outro fator relacionado aos acidentes com postes é a responsabilidade de quem irá arcar com os prejuízos. O custo da substituição de cada poste é em média de R$ 5.800,00, que será obrigatoriamente cobrado do infrator/condutor do veículo causador do sinistro.

Canais de atendimento

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, avise a Energisa. O atendimento pode ser realizado pelo telefone 0800 079 0196, aplicativo Energisa On, redes sociais, site www.energisa.com.br

Foto assessoria

Por Adriana Freitas