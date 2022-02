Grito de Carnaval do Recanto do Chorinho neste domingo

Em clima de carnaval, o Bar e Restaurante Recanto do Chorinho prepara a quinta edição do Bailinho do ChorinhO que acontecerá no próximo domingo (20) no bar restaurante Recanto do Chorinho em Aracaju (SE).

No repertório, marchinhas de carnaval e samba e muito mais para animar todos os públicos. As cantoras Anna Aparecida, Lene Hall, o grupo Regional Recanto do Chorinho e o cantor Abner Al’Sant vão se apresentar a partir das 17h.

Serviço

O ingresso custa R$ 15 e está à venda no local do evento, que fica no Parque da Cidade, no Bairro Industrial, na Zona Norte da capital sergipana. Mais informações através do telefone (79) 99933-1361.

Fonte e foto assessoria